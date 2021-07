Nintendo Switch Online: Warum die Spiele-Auswahl nicht so schlecht ist, wie viele sagen

Okay, ich gebe gleich mal zu Beginn zu: Das neue Juli-Line-up von Nintendo Switch Online hat mich auch alles andere als begeistert. Jelly Boy, Claymates und Bombuzal für SNES. Da bin ich nicht im Kreis gesprungen, ich finde das eigentlich auch ziemlich unattraktiv.

Wenn man aber mal einen Moment ausblendet, dass Nintendo Switch Online eben nicht der Xbox Game Pass ist (und auch nicht sein will), dann kann man auf den zweiten Blick vielleicht erkennen, dass der Service mit seiner Spiele-Auswahl auch einiges richtig macht.

Wir schreien immer alle nach Video-Game-Preservation und sind immer alle sehr enttäuscht, wenn irgendwelche Stores schließen, irgendwelche Konsolen keine alten Spiele mehr abspielen oder digitale Verkaufsversionen aus sonstigen Gründen im Nirwana verschwinden.

Schauen wir uns das Line-up von Nintendo Switch Online an, insbesondere die Spiele, die man in den letzten Monaten hinzugefügt hat, dann leistet Nintendo in dieser Hinsicht hier wirklich gute Arbeit.

Alte Spiele, erstmals auf einer modernen Plattform

Jelly Boy war bis heute nur auf den Originalplattformen Game Boy und SNES verfügbar. Wenn ihr es spielen wolltet, brauchtet ihr nicht nur die alte (funktionsfähige) Hardware, sondern auch die Cartridge. Das Gleiche trifft auf Claymates und Bombuzal zu. Und einige andere Neuzugänge der letzten Monate.

Ja, das sind keine großen Namen. Aber die Spiele erhielten damals gute Noten von der Fachpresse. Und dank Nintendo Switch Online kann man sie erstmals auf einer modernen Plattform spielen. Die meisten von euch kennen diese Spiele doch gar nicht. Wie könnt ihr darüber urteilen?

Hin und wieder gibt es auch richtige Überraschungen. Beispielsweise Panel de Pon von 1995, einst entwickelt von Intelligent Systems. Unter Feinschmeckern gilt es als eines der besten Puzzle-Games und in der Originalform wurde es nicht im Westen veröffentlicht. Oder Star Fox 2, das bis zur seiner Veröffentlichung auf dem SNES-Mini noch gar nicht veröffentlicht wurde.

Warum immer die gleichen Klassiker?

Klar ist es sexy, Spiele wie Super Mario World, Super Metroid, Donkey Kong Country 3, Zelda: A Link to the Past oder F-Zero on the go auf der Nintendo Switch zu zocken. All diese Spiele sind übrigens Teil von Nintendo Switch Online. Es ist nicht so, als wären einige der größten Spiele der Videospielgeschichte nicht bereits bei Nintendo Switch Online verfügbar. Aber seien wir doch mal ehrlich. Das sind die Spiele, welche die meisten von euch doch sowieso schon in- und auswendig kennen.

Ich verstehe auch die Rufe nach EarthBound oder Super Mario RPG. Aber wer ruft denn nach solchen Spielen? Es sind Retro-Fans und wahrscheinlich habt auch ihr diese Spiele entweder bereits gespielt, oder aber ihr habt eine Hardware zu Hause, auf der ihr sie spielen könnt. Schaut mal in die Wii U Virtual Console. Oder steckt das SNES-Mini an den TV, das ihr sonst wahrscheinlich eh kaum genutzt habt.

Ja, das Vermächtnis von Nintendo ist fantastisch und Nintendo könnte so viel mehr daraus machen. Und Nintendo könnte auch die Frequenz der Neuveröffentlichungen für Nintendo Switch Online erhöhen. Und ja, N64-Games wären geil. Aber die immer wieder gleichen Klassiker aufwärmen? Ist es das, was wir von Nintendo Switch Online erwarten sollten? Dazu gibt es sicher viele Meinungen. Lasst mich eure wissen!

Bildmaterial: Nintendo Switch Online