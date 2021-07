Konami kündigt Yu-Gi-Oh! Master Duel für alle Plattformen an

Konami hat heute Yu-Gi-Oh! Master Duel angekündigt. Die Veröffentlichung des Kartenspiels soll dabei auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC-Steam sowie iOS und Android erscheinen. Also quasi überall. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit und in 4K-Auflösung, falls die Plattform dies unterstützt.

Wie der Titel schon verrät, kommen hier die „Master Rules“ zum Einsatz. Konami erklärt weiter:

Yu-Gi-Oh! Master Duel lässt neue und alte Spieler das beliebte Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG) in digitaler Form erleben. Weltweit können Spieler an aufregenden Kartenduellen teilnehmen, die zudem Spannung für alle Zuschauer bieten. Anders als vorherige Yu-Gi-Oh!-Titel, die Elemente aus Manga und Anime adaptierten, richtet sich Yu-Gi-Oh! Master Duel komplett am Yu-Gi-Oh!-TCG aus und verspricht, das bisher vollständigste, digitale Yu-Gi-Oh!-TCG-Spiel zu werden.