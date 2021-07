Im Dead Space Remake hört man euch im Weltall immer noch nicht schreien

Im Rahmen der EA Play Live 2021 wurde ein Remake des ersten Teils der Horror-Reihe Dead Space angekündigt. Erwarten könnt ihr das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series und PCs, wobei noch kein Veröffentlichungszeitraum genannt wurde.

Das Remake köchelte schon vor einigen Wochen durch die Gerüchteküchen. Wer gerne die Vorhersagen von Jeff Grubb trackt, darf ihm heute ein Bienchen ausstellen.

Abgesehen von den Level-Strukturen soll alles in der Frostbite-Engine (zuletzt Star Wars: Squadrons) neu aufgebaut werden, um neue Stufen der Immersion zu erreichen. Entwickelt wird das Remake vom EA-internen Studio Motion, weil das ursprüngliche Entwicklerteam Visceral in der Zwischenzeit geschlossen wurde.

Die neuen Entwickler möchten mit dem Remake einen Liebesbrief an das Franchise schreiben. Während sie sich dabei selbst schon als leidenschaftlich bezeichnen, haben sie sich für Feedback auch an Fans der Reihe gewandt.

„Das Dead-Space-Franchise hat vor etwa 12 Jahren einen großen Einfluss auf das Survival-Horror-Genre genommen. Ich kam als Fan zu Motive, um an diesem Spiel zu arbeiten“, sagt Dead-Space-Remake-Producer Phillippe Ducharme. Man habe ein passioniertes Team versammelt und freue sich sehr auf die Aufgabe.

Die offizielle Seite stellt euch Isaac Clarkes Leidensweg (aus dem Original) wie folgt dar:

Als das riesige Abbau-Schiff „USG Ishimura“ in einem entfernten Sternensystem mit einem mysteriösen außerirdischen Artefakt in Kontakt kommt, bricht plötzlich jegliche Kommunikation mit der Erde ab. Ingenieur Isaac Clarke wird geschickt, um die Kommunikationsanlagen der Ishimura zu reparieren. Bei seiner Ankunft findet er jedoch einen wahr gewordenen Alptraum vor — die Mannschaft wurde auf grausame Art abgeschlachtet und in furchteinflößende Abscheulichkeiten verwandelt.