Neues Gameplay zu Lost Judgment: Diesen Anwalt möchte man nicht als Feind haben

Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Lost Judgment veröffentlicht. Zuletzt gab es bei State of Play einen Trailer namens „Investigative Action“ und auch das neue Video schlägt in diese Kerbe.

Diesen Anwalt möchte man lieber auf seiner Seite wissen. Takayuki Yagami scheint ein ziemlich Allrounder zu sein. Er klettert, kämpft, rennt und observiert. Er sammelt Informationen und Hinweise, mal leise, mal laut. Dabei stehen ihm auch zahlreiche Gadgets zur Verfügung, wie ihr im Video sehen könnt.

Das Sequel soll am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wenn ihr die Digital Deluxe Edition oder die Digital Ultimate Edition vorbestellt, könnt ihr schon am 21. September loslegen.

Das erwartet uns in Lost Judgment

Euch und Takayuki Yagami erwartet der nächste große Fall. Neben Kamurocho soll uns dieser übrigens auch nach Yokohama führen, welches SpielerInnen von Yakuza: Like a Dragon zuvor bereits ausführlich erkundet haben dürften. Wer sich in die Action aus Yakuza verliebt hat, wird diese in Lost Judgment fortgeführt sehen.

