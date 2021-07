Im aktuellen Google Doodle spielt ihr anlässlich von Olympia ein Retro-Videospiel

Ein Google Doodle ist das angepasste Google-Logo auf der Startseite der Suchmaschine, das Jubiläen oder aktuelle Geschehnisse thematisiert. Und das aktuelle Google Doodle widmet sich folgerichtig Olympia in Tokio.

Für uns ist das heute berichtenswert, weil es sich bei dem Google Doodle um ein interaktives Doodle handelt. Ein kleines Retro-Spiel nämlich! Ihr übernehmt nach einem feinen Intro die Rolle von Lucky, einer Katze.

Auf der Insel der Champions jagt ihr dann Rekorden hinterher. Verschiedene Minispiele stehen zur Auswahl: Tischtennis, Skateboarding, Rugby, Bogenschießen, Klettern, Synchronschwimmen und Marathonlaufen.

Entwickelt wurde das Spiel gemeinsam mit dem japanischen Animationsstudio Studio 4°C. Die Charaktere im Spiel basieren auf Geschichten und Volkserzählungen aus Japan. Auch die vielfältige Natur Japans wollte man darstellen.

Mehr zum Spiel findet ihr in den nachfolgenden Trailern und in einem kleinen Q&A bei Google. Übrigens speichert das Spiel automatisch. Wenn ihr Google erneut aufruft, könnt ihr es an der letzten Stelle fortsetzen!

Behind the Scenes

Bildmaterial: Google