Tourmented Souls will euch zurück zu den Wurzeln des klassischen Survival-Horrors führen

Das Survival-Horror-Game Tormented Souls wird nun doch auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wie Publisher pQube Games und Dual Effect bekannt gaben. Ursprünglich wurde das Spiel bei der ersten Ankündigung auch für diese Plattformen geplant, später war jedoch nur noch von PS5, Xbox Series, PCs und Switch die Rede. Nun also doch wieder alle Plattformen.

Eine Handelsversion des Spiels wird es für PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch geben. Zumindest für die letztgenannten beiden Plattformen könnt ihr Tormented Souls schon zu 34,99 Euro bei Amazon vorbestellen*. Bei Funstock gibt es noch eine Limited Edition.

Natürlich ist der Schauplatz ein Herrenhaus

Tormented Souls sorgte zur Ankündigung für Aufsehen, weil es sich ausdrücklich an den Wurzeln des klassischen Survival-Horror-Genres orientiert. Etwas, was viele Horror-Fans in den letzten Jahren vermissten.

Ihr findet im Spiel also charakteristische Elemente wie eine starre Perspektive. Gleichzeitig möchte man aber auch moderne Elemente beimischen. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Caroline, die vom Schicksal in eine kleine Stadt gelockt wurde.

Schauplatz von Tormented Souls ist – natürlich – ein Herrenhaus. Ihr untersucht in der Stadt das Verschwinden von Zwillingsmädchen. Doch plötzlich wacht ihr auf. In einer Badewanne. Nackt. Und an heruntergekommenes, medizinisches Gerät angeschlossen.

