Deutsche Sprachausgabe zu Life is Strange: True Colors unter anderem mit Gronkh

Das neue Life is Strange: True Colors bietet neben einer Heldin mit einer neuen Superkraft bekanntlich auch deutsche Sprachausgabe. Und wo deutsche Sprachausgabe ist, müssen auch deutsche SprecherInnen sein. Square Enix stellte heute den deutschen Casts vor.

Neben Schauspielerin Lisa Vicari, die Riley ihre Stimme leiht, ist auch Erik Range (als Pike) mit von der Partie. Lisa Vicari kennt ihr vielleicht als Martha aus der Netflix-Serie Dark. Erik Range dürfte euch besser bekannt sein als Gronkh. Er ist die Stimme von Pike, einem humorvollen Polizisten, der auf der Polizeistation von Haven Springs arbeitet.

Mit neuen Behind-the-Scenes-Videos stellt Square Enix die beiden und ihre Charaktere vor. Life is Strange: True Colors wird am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PCs (Steam und Windows Store) und für Google Stadia erscheinen. Die Steelbook Edition könnt ihr euch bei Amazon sichern*.

Lisa Vicari (Riley):

Gronkh (Pike):

Der übrige Cast wird in diesem Video vorgestellt:

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games