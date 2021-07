Death’s Door ist von Devolver Digital und deshalb seid ihr schon neugierig

Das bei der aufregenden E3-Show von Devolver Digital angekündigte Death’s Door ist ab heute erhältlich. Und weil nicht nur die E3-Shows, sondern auch die Indie-Games von Devolver Digital oft gelungen sind, seid ihr da natürlich neugierig.

Wenn Devolver Digital allein nicht spannend genug ist, dann ist es vielleicht der Entwickler. Death’s Door stammt aus der Feder von Acid Nerve, den Machern von Titan Souls.

Death’s Door wirft euch ab sofort auf PCs und Xbox in eine skurrile Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Klingt erstmal gar nicht so krass skurril, sondern nach einem ehrlichen Brotkrumenerwerb für eine Krähe.

Der Krähe wird jedoch ihre zugewiesene Seele gestohlen und sie muss den Dieb in ein Reich verfolgen, das vom Tod bislang unberührt geblieben ist. Dort gedeihen Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus und quellen vor Gier und Macht schier über.

PCs und Xbox, das klingt nach Day-One im Xbox Game Pass. Aber das ist diesmal ausnahmsweise nicht so. Dafür ist Death’s Door im MaxPass+ enthalten. Dazu müsst ihr nur alle Devolver-Digital-Spiele kaufen.

