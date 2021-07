Sonntagsfrage: Welche Spielreihe braucht ein Reboot?

„Der Begriff Reboot wird für ein fiktionales Werk verwendet, das ein früheres fiktionales Werk wie etwa einen Film neu interpretiert, analog zum Remake, jedoch im Unterschied zu diesem die Gültigkeit des Vorgängerwerks oder der Vorgängerwerke nicht anerkennt. In einem Reboot gilt die bisher erzählte Kontinuität nicht mehr; vielmehr wird die Geschichte erneut von Anfang an und von einer anderen Position aus erzählt.“ – Wikipedia

Remaster- und Reamke-Versionen sind seit Jahren im Kommen. So erhalten ältere Videospiele eine HD-Version oder werden, wie im Fall von Final Fantasy VII, komplett überholt. Damit sparen sich Entwicklerstudios im Zweifel die Arbeit neue kreative Neuerungen zu entwickeln und ermöglichen jüngeren Spieler*innen den Zugang zu Klassikern. Somit ist jeder Zufrieden. Jedoch geht es auch einen Schritt weiter.

Wenn Entwicklerstudios sich besonders viel Mühe geben wollen, können eine alte Marke neu aufleben lassen oder wie es Neudeutsch heißt: rebooten. Bethesda tat dies 2016 mit Doom und zuvor mit Wolfenstein. Sie polierten nicht nur die Grafik, sondern etablierten neue Gameplay-Mechaniken und entwickelten neue Geschichten, um die Protagonisten. Und das mit Erfolg. Gleiches gilt für God Of War von Sony, welches vor drei Jahren erschien und bald sogar eine Fortsetzung erhält. So ein Neustart ist somit nichts Schlechtes!

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele Spiele in der Versenkung verschwunden und haben sicherlich eine große Fanbasis. Ein Grund sich einmal die Frage zu stellen, welche Spielreihe ein Reboot benötigt? Genau diese Frage wollen wir am heutigen Sonntag an euch weiterreichen. In den Kommentaren könnt ihr eure Auswahl gerne auflisten und erläutern, warum die genannte Spielreihe einen Neustart braucht!

