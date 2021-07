Lost in Random: So sieht das Spiel mit dem Zufall aus

Bei EA Play haben Electronic Arts und Zoink Games am Abend neue Einblicke zu Lost in Random gegeben. Ihr könnt euch das neue Gameplay-Video zum düsteren zum „Gothic-Fairytail-Adventure“ unten ansehen!

Mit dem 10. September gab man außerdem schon einen Veröffentlichungstermin bekannt. Das Spiel soll dann für alle aktuellen Konsolen und für PCs bei Steam und Origin erscheinen.

Zoink Games kennt ihr vielleicht von Stick it to the Man, das frühzeitig nach der Veröffentlichung der PS4 bei PlayStation Plus zur Verfügung stand. Mit Lost in Random widmet man sich einem ähnlich verrückten Setting.

In der Welt von Lost in Random wird alles durch die Würfel entschieden.

Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen das Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. Erkunde Randoms mysteriöse Pflasterstraßen, triff seine launenhaften Bewohner und überstehe fürchterliche Kämpfe. Lerne, wie du den Zufall zu deinen Gunsten beeinflussen kannst, und tauche in ein dunkles Wunderland ein, in dem nur die Tapferen überleben.

Ihr spielt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Zufall.

Bildmaterial: Lost in Random, Electronic Arts, Zoink Games