The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki mit einem Video und weiteren Details

Seit einer Weile kennen wir alle Hauptcharaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki. Mittlerweile stellt Falcom die zahlreichen Nebencharaktere vor. Einige bekannte Gesichter aus der Reihe hatten wir euch bereits präsentiert.

Unterdessen stellte man uns auch der Reihe nach Elaine Auclair, Zin Vathek, Fie Claussell, René Kincaid, Shizuna Rem Misurugi, Walter Kron, Lucrezia Isselee und Mare vor.

Creil

Auch in die Welt gibt es einige neue Einblicke. So sehen wir das ruhige Dorf Creil, welches im Nordwesten von Calvard liegt. Da es nahe an der Grenze liegt, treffen sich hier allerlei Leute, welche ein Gasthaus suchen.

Longlai

Ganz im Osten von Calvard befindet sich das Städtchen Longlai. Früher war es ein Handelszentrum, aber von Jahr zu Jahr ist weniger los. Für Touristen sind die Teeplantagen und heißen Quellen jedoch nach wie vor eine Reise wert.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen und erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom