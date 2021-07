Eldest Souls nimmt uns mit zur Türe des Todes

United Label und Entwickler Fallen Flag Studio haben einen neuen animierten Trailer zu Eldest Souls veröffentlicht. Dieser ist mit „At the Door of Death“ überschrieben, was dem Boss-Rush-Soulslike sicherlich gut ansteht. Im Video seht ihr in etwa, was euch vom Spielprinzip her erwartet.

Das verspricht Eldest Souls

In Eldest Souls sind die alten Götter aus ihrer Gefangenschaft ausgebrochen und bringen Verwüstung über alles und jeden, der es wagt ihnen zu trotzen. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen einsamen Streiter, einen großen Krieger und die letzte Hoffnung der Menschheit. Dabei habt ihr nur eine Aufgabe: Sie alle zur Strecke zu bringen!

Das Schlachten der alten Götter steht also im Vordergrund und wird Kernelement des Boss-Rush-Gameplays sein. Daneben sollen SpielerInnen die sterbende Welt in einer gewaltigen, langsam zerfallenden Zitadelle erkunden und mit einem einzigartigen Fortschrittssystem ihren Spielstil individuell gestalten können.

Eldest Souls wird am 29. Juli 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Bildmaterial: Eldest Souls, United Label, Fallen Flag Studio