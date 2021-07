Astria Ascending: Neuer Trailer stellt Mini-Spiel in Tradition von Klassikern wie Triple Triad vor

Dear Villagers und Artisan Studios haben einen neuen Trailer zu Astria Ascending veröffentlicht. Ihr wisst schon, das Spiel einiger ehemaliger Final-Fantasy-Macher. Der neue Trailer stellt euch J-Ster vor, ein Mini-Spiel, inspiriert von klassischen JRPG-in-Universe-Spielen. In Tradition von Triple Triad und Co., wenn man so möchte.

Mit der richtigen Strategie könnt ihr in J-Ster die Token deiner Gegner klauen und deine Armee an sammelbaren Einheiten vergrößern. Astria Ascending erscheint am 30. September für aktuelle Konsolen und PCs.

Beteiligt an der Entwicklung des Spiels sind zahlreiche namhafte Final-Fantasy-Veteranen. Beispielsweise Kazushige Nojima und Hitoshi Sakimoto, welche als Autor und Komponist bei Astria Ascending mit an Bord sind.

Nojima war an unzähligen Final-Fantasy-Spielen als Autor beteiligt und gestaltete zu wesentlichen Teilen das Universum von Final Fantasy VII. Sakimoto kennt man als Komponisten unter anderem vom Soundtrack zu Final Fantasy XII.

Darüber hinaus sind weitere Final-Fantasy-Veteranen beteiligt. Für die Grafik hat man nämlich CyDesignation angeheuert, wo inzwischen Akihiko Yoshida (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII) und Hideo Minaba (u. a. Art Director von Final Fantasy IX) tätig sind.

Bildmaterial: Astria Ascending, Dear Villagers, Artisan Studios