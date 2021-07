Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! erscheint im Herbst auch im Westen

Seit einer Weile wissen wir, dass Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! in Japan am 12. August für Nintendo Switch erscheinen wird. Heute gab Konami bekannt, dass die Veröffentlichung im Westen ebenfalls noch in diesem Herbst folgen soll.

Basiert auf dem SEVENS-Anime

SpielerInnen dürfen sich unter anderem auf das Spiel Yu-Gi-Oh! Rush Duel freuen, das in der Welt des „Yu-Gi-Oh! SEVENS“-Animes angesiedelt ist. Dort dreht sich alles um die „Rush Duel“-Regeln, die der Protagonist Yuga Ohdo ins Leben gerufen hat. Sammelt neue Karten, gewinnt eure Duelle und werdet der beste Spieler!

350 Karten werden zum Start verfügbar sein, weitere sollen durch Post-Launch-Updates ergänzt werden. Es gibt einen lokalen Duellmodus wie auch einen Onine-Modus. Darüber hinaus verspricht Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! auch eine eigene Geschichte.

Ein Entwicklervideo zu Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! seht ihr zu Beginn der heute ausgestrahlten Digital Next.

