Heute vor 20 Jahren ist Final Fantasy X in Japan für PlayStation 2 erschienen

Am 19. Juli 2001 ist Final Fantasy X in Japan für PlayStation 2 erschienen. Bis zur Veröffentlichung in Europa dauerte es fast ein Jahr länger, aber natürlich wird heute gefeiert. Square Enix veröffentlichte noch einmal die Eröffnungssequenz des Spiels (HD-Version) und fragt euch nach euren Erinnerungen.

Für viele dürfte Final Fantasy X der Einstieg in die Final-Fantasy-Serie gewesen sein. Ich habe – wie wahrscheinlich ebenso viele – mit Final Fantasy VII angefangen. Trotzdem markiert Final Fantasy X natürlich auch für mich einen besonderen Punkt in der Serie.

Die Serie stieg von vorgerenderten Hintergründen komplett auf 3D um und es gab Sprachausgabe. Die Welt von Spira zog mich sofort in ihren Bann, auch dank Tidus und Wakka. Ich muss schon zugeben, dass für mich damals die unbekümmerten Themen des Spiels im Vordergrund standen.

Die Geschichte von Final Fantasy X und ihre Charaktere haben aber viel mehr zu bieten. Es ist eine Geschichte voller Verlust und Entbehrungen, Trauer und Wut. Sicherlich ist es auch eine Geschichte, die man mit mehr Lebenserfahrung anders genießt.

Was Final Fantasy X auch zu bieten hatte, war erstmals ein direktes Sequel. Ich habe die HD-Umsetzung später auf der PS Vita gespielt, um im Anschluss endlich mal Final Fantasy X-2 durchzuspielen. Leider bin ich nicht weit gekommen. Wenn tatsächlich Final Fantasy X-3 erscheint, muss ich da wohl nochmal ran.

Teilt gerne eure Erinnerungen an das Spiel!

Bildmaterial: Final Fantasy X HD, Square Enix