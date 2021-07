In Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed nehmt ihr es in dieser Woche mit Vampiren auf

In dieser Woche erscheint Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed von Acquire im Westen. Genauer gesagt am 23. Juli 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Höchste Zeit also für den Launchtrailer!

In Europa kümmert sich Marvelous um den Vertrieb des Spiels, das auch hierzulande physisch erscheint. Sowohl Nintendo Switch als auch PS4 bekommen eine Handelsversion spendiert, die ihr bei Amazon findet:

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen!

Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

Der Launchtrailer

https://www.youtube.com/watch?v=nbnOdP3dFig

Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED, Marvelous / Acquire