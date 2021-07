Tales of Arise: Neuer Trailer stellt die mysteriöse Rinwell näher vor

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Tales of Arise veröffentlicht, der euch heute Rinwell vorstellt. Es ist die vierte Vorstellung nach den beiden ProtagonistInnen Alphen und Shionne sowie Law.

Rinwell taucht eines Tages plötzlich vor Alphen und Shionne auf, völlig entkräftet und dem Tode nahe. Sie schließt sich mit Alphen den Widerstandstruppen von Cyslodia an. Eigentlich beherrschen nur die Renäer sogenannte Astral-Artes, doch Rinwell kann diese Artes einsetzen, obwohl sie aus Dahna stammt.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt. Wir konnten Tales of Arise kürzlich schon anspielen, lest dazu hier unsere Eindrücke!

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco