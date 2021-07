Gundam Evolution ist ein Team-basierter Free-to-play-Shooter

Bandai Namco hat das nächste Gundam-Spiel angekündigt. Es handelt sich dabei um Gundam Evolution, einen Team-basierten Free-to-play-First-Person-Shooter. Aus den Plattformen macht man noch ein Geheimnis. Zumindest ein halbes, denn am 8. und 9. August findet in Japan ein Beta-Test auf PCs statt. Die Veröffentlichung soll dann 2022 erfolgen und zwar in „mehreren Regionen weltweit“.

Natürlich stehen den Kämpfern und Kämpferinnen verschiedene Mobile Suits zur Auswahl, welche unterschiedliche Stärken aufweisen. Es ist also wichtig, hier strategisch die richtige Aufstellung zu finden. Gekämpft wird jeweils in Sechser-Teams, dies auf wechselnden Karten mit wechselnden Regeln.

Der Ankündigungstrailer zeigt auch bereits Gameplay-Material.

