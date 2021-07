The Witcher: Monster Slayer ist jetzt da – und setzt andere Schwerpunkte als Pokémon GO

Ab sofort ist The Witcher: Monster Slayer für Mobilgeräte erhältlich. Das Free-to-Play-Game erlaubt es euch, Monster in der realen Welt zu fangen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es sich hier um ein von Pokémon GO inspiriertes AR-Game handelt. Nur, dass es eben in der Witcher-Welt spielt. Oder?

Ein paar andere Schwerpunkte als der immer noch mega-erfolgreiche, große Bruder setzt The Witcher: Monster Slayer dann schon. So soll das Spiel primär als Einzelspieler-Erfahrung konzipiert sein. Wenn es euch also tierisch nervt, Arenen nur mit Freunden oder Fremden absolvieren zu können, dann steigt doch von Monsterchen auf Monster um.

Außerdem schmeißt ihr keine Bälle, sondern bekämpft Monster in der AR-Welt in Echtzeit. Es gibt Ausrüstung und ihr müsst eure Aktionen und Attacken mit Bedacht einsetzen. Ihr könnt eure Fertigkeiten verbessern und Quests absolvieren.

Angesiedelt ist The Witcher: Monster Slayer zeitlich vor den Ereignissen der großen VideospielbrüderEin ganz aktuelles Interview mit den Entwicklern findet ihr übrigens bei Eurogamer.

Bildmaterial: The Witcher: Monster Slayer, CD Projekt RED, Spokko