Prime Gaming: Battlefield 1 und Battlefield V könnt ihr euch gratis sichern

Schon vor einigen Tagen ergänzte Prime Gaming das Line-up „außer der Reihe“ um The Secret of Monkey Island: Special Edition. Das Spiel bildet den Auftakt zum LucasArts-Sommer bei Prime Gaming. Was da noch folgt, erfahrt ihr hier.

Neben dem bereits verfügbaren Juli-Line-up gibt es ab heute außerdem noch zwei weitere Gratis-Games. Heute und bis zum 4. August könnt ihr euch Battlefield 1 sichern. Vom 2. August bis zum 1. Oktober steht dann Battlefield V bereit. Es handelt sich um Codes für Origin.

Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Ein neuer Trailer stellt euch das aktuelle Line-up vor.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Battlefield 1, Electronic Arts, DICE