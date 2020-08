Das war… Kalenderwoche 31/2020

Ein durchschlagender Erfolg bei Kickstarter, ein neues Detail zu Project Athia, Bewegung im Anime-Bereich und eine neue Indie-Portierung führen heute einen bunten Themenmix an. Unsere beiden neuen Reviews, die Neuerscheinungen im August 2020 sowie die aktuelle Sonntagsfrage findet ihr gegen Ende dieses Artikels ebenfalls noch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zum Wochenstart machte sich Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) auf, bei Kickstarter finanziert zu werden. Dies war dann nach zwei Stunden schon erledigt, nun geht es noch um die Stretch-Goals. Was dieser Erfolg für einen eingefleischten Suikoden-Fan bedeutet, hat Matze in einer Kolumne dargelegt.

Zu Project Athia (PS5, PC) von Square Enix ist erst sehr wenig bekannt. Nun teilte der Präsident von Square Enix, Yosuke Matsuda, immerhin mit, dass es sich um ein Open-World-Spiel handeln soll. Mit aniverse hat zudem ein neuer Anime-Streamingdienst seine Pforten geöffnet. Eine Überraschung gab es zudem für alle Fans von Cuphead, denn das Spiel wurde für PlayStation 4 angekündigt und sogleich veröffentlicht.

Einige Neuankündigungen der letzten Tage betrafen die Projekte Phantasy Star Online 2: New Genesis (Xbox One, Xbox Series X, PC) (Link), Earthlock 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) (Link), Echo Generation (Xbox One, Xbox Series X, PC) (Link) und Mundaun (PC) (Link). Ein erstes Video wurde zur Neuauflage Monster Rancher 2 (Switch, Mobil) veröffentlicht. Die Eröffnungsfilme könnt ihr euch zu den schon bald in Japan anstehenden The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4) (Link) und KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire (PS4, Switch) (Link) ansehen. Hierzulande ab sofort erhältlich und mit je einem Launchtrailer ausgestattet wurden Fairy Tail (PS4, Switch, PC) (Link) sowie Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4) (Link). Zum Mecha-Action-Spiel gab es zusätzlich noch ein Video zum Einzelspieler-Modus.

Die ersten konkreten Details und Informationen veröffentlichte Koei Tecmo zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4, Switch, PC). Bevor Nexomon: Extinction (PS4, Switch, Xbox One, PC) Ende des Monats erscheint, beleuchten gleich drei Videos verschiedene Aspekte des Monsterzähmspiels. Auch zu Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch, Mobil) gab es nochmals einen Trailer und den Anfang könnt ihr euch aus NieR Re[in]carnation (Mobil) ansehen. Auf den 8. Oktober datiert wurde die westliche Version von Piofiore: Fated Memories (Switch), weitere Einblicke gibt es in das School-Life-RPG Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch) und Moon: Remix RPG Adventure (Switch) schafft es nach über 20 Jahren doch noch in den Westen.

Mit einer Umbenennung in Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, Mobil) startet das digitale Free-to-play-Kartenspiel nochmals durch. Am 20. August kehren die Battletoads (Xbox One, PC) zurück, das nächste Gameplay-Video erreichte uns zum „Management-Spiel über das Sterben“ Spiritfarer (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zu Ever Forward (PS4, Switch, Xbox One, PC) könnt ihr euch die Puzzle-Mechanik ansehen. Eine neue PC-Version wurde zu Disgaea 4 Complete+ angekündigt. Die erste DLC-Erweiterung „Der Schüler des Tengu“ von Nioh 2 (PS4) ist inzwischen erhältlich, neben dem Launchtrailer gibt es dazu auch ausführliches Gameplay-Material.



In die vierte Season starten wird schon bald Tekken 7 (PS4, Xbox One, PC), mit Setsuka wurde der nächste DLC-Charakter für Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) angekündigt und auch Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält schon bald Verstärkung. Bereits ein zweites Sommer-Update ist für Animal Crossing: New Horizons (Switch) erschienen und in Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ging ein neuer Schwierigkeitsgrad an den Start. Die Marke von 20 Millionen Spielern von Final Fantasy XIV (PS4, PC) feiert Square Enix mit einer erweiterten Testversion und einem neuen Inhalts-Patch. Eine physische Version erhält derweil Power Rangers: Battle for the Grid (PS4, Switch, Xbox One).

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Die Anime- und Manga-Umsetzung Fairy Tail (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) richtet sich dabei vor allem an Fans, die damit viel Spaß haben können. Allerdings gibt es auch einige Schwächen bei der Umsetzung. Auch die neue Nintendo-Switch-Umsetzung von Catherine: Full Body (zum Testbericht) haben wir uns angesehen.

Zum Monatsstart präsentieren wir euch wie immer unsere Neuerscheinungen für den August 2020. Nach einem langsamen Start zeigt ein Blick in die Liste, dass es gegen Ende des Monats richtig rundgeht!

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um Videospielumsetzungen von Animes und Mangas. Welche sind eure Favoriten?