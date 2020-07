Handgezeichneter Alpen-Horror im Indie-Horror-Spiel Mundaun

Publisher MWM Interactive und Entwickler Hidden Fields kündigten kürzlich Mundaun an. Ein handgezeichnetes Horror-Spiel, das im Frühling 2021 für Konsolen und PCs via Steam erscheinen soll.

Horror in den Bergen

Die Steam-Übersicht zu Mundaun beschreibt den Titel wie folgt:

Nachdem er vom Tod seines Großvaters in einem Brand erfahren hat, reist der Protagonist das erste Mal seit langer Zeit in das Bergtal Mundaun. Schnell stellt er fest, dass etwas Altes und Böses erwacht ist und die wenigen verbleibenden Bergbewohner in Angst versetzt. Um herauszufinden, was hinter Großvaters Tod steckt, begeben sich SpielerInnen auf eine Odyssee von saftigen Wiesen über steinige Felder bis hinauf zum schneebedeckten Gipfel.

Mundaun ist eine liebevoll mit Bleistift handgezeichnete Schauergeschichte, die in einem dunklen, abgeschiedenen Tal der Alpen spielt. Erkunde verschiedene Gebiete voller Geheimnisse, überlebe Begegnungen mit düsteren Wesen, benutze Fahrzeuge, fülle deinen Rucksack und löse vielfältig gestaltete Rätsel.

Ein einzigartiges Setting: Eine alpine Hochwelt, wo sich Realität und Mythen vermischen

Eine einmalige und düstere Ästhetik dank komplett handgezeichneter Texturen

Vielseitige und offen gestaltete Levels, von Wiesen bis zu Schneefeldern

Unheimliche und geheimnisvolle Kreaturen müssen umgangen oder bekämpft werden

Vielseitige und in die Spielwelt integrierte Rätsel und Aufgaben

Exzentrische Bergbewohner, welche sogar ihre eigene obskure Sprache sprechen

Fahrzeuge wie Schlitten und Heulader

Die Geschichte eines dunklen Paktes und anderer Geheimnisse, die es zu entwirren gilt

Vom Schweizer Ein-Mann-Studio Hidden Fields

Hinter Hidden Fields verbirgt sich übrigens keine große Entwicklerstätte, ja nicht mal ein ein kleines Indie-Studio. Hidden Fields besteht aus genau einer Person – dem Schweizer Programmierer und Illustrator Michel Ziegler. Sämtliche Charaktere, Szenen und Umgebungen sind handgezeichnet und von Zieglers Kindheit in der Schweiz geprägt.

Mundaun im Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Mundaun, MWM Interactive / Hidden Fields