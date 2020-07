PlayStation Store UK listet kurzzeitig Cuphead für PlayStation 4

In seinem „What’s Hot“-Bereich widmete der UK-PlayStation-Store kürzlich der bockschweren Boss-Parade Cuphead eine eigene Kachel. Eine entsprechende PS4-Version wurde bislang allerdings nicht offiziell angekündigt – und natürlich auch nicht veröffentlicht. ResetEra-User Alchemist stieß als erster auf die Listung des Titels, die Kollegen von Gematsu bestätigten den Eintrag. Mittlerweile führt der Link zu einer leeren Seite mit der Meldung “This content cannot be selected at this time.”

Cuphead für PS4? Wohl bald…

Geoff Keighley gab bekannt, dass wir noch heute im Rahmen des Summer Game Fest 2020 mit einem „speziellen Update eines unserer liebsten Indie-Studios“ rechnen dürfen. Der Stream startet heute, am 28. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit – ihr könnt via YouTube zuschalten. Gut möglich, dass im Rahmen dieses Streams Cuphead-Entwickler Studio MDHR zu Wort kommt und die vorab durchgesickerte PS4-Version von Cuphead offiziell enhüllt. Vielleicht gibt es ja auch was Neues zum geplanten DLC „The Delicious Last Course“?

Das ist Cuphead

Nintendo beschrieb den Titel zuletzt als magisches Wunderspiel im Cartoon-Look. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Cuphead oder Mugman und durchqueren fantastische Welten. Sie beschaffen sich neue Waffen, erlernen mächtige Super-Moves und decken verborgene Geheimnisse auf. Alles während sie versuchen, ihre Schulden beim Teufel zu begleichen.

Cuphead bietet klassische Shooter-Action mit einem starken Schwerpunkt auf Boss-Kämpfen. Inspiriert von den Cartoons aus den 1930ern erstellten die Verantwortlichen von Studio MDHR Grafik und Sound sorgfältig mit den Techniken aus dieser Zeit. Etwa durch handgezeichnete Animationen, Aquarell-Hintergründe und originale Jazz-Aufnahmen.

Studio MDHR arbeiten übrigens momentan an einer Cartoon-Umsetzung in Kooperation mit Netflix. Zuletzt veröffentlichten sie sogar erste Einblicke in The Cuphead Show.

via Gematsu, Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR; ResetEra