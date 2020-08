Sie sind zurück: Battletoads smashen am 20. August auf Xbox One und PCs

1991 erschien mit Battletoads ein Titel, in dem muskulöse Frösche die Hauptrolle spielten. Bis heute hat der Klassiker viele Anhänger, auch wenn das Abenteuer damals wohl ziemlich viele nicht nur begeistert, sondern manchmal auch frustriert hat. 2018 kündigte Microsoft ein Reboot zu Battletoads an, zu dem es zwei Jahre lang ziemlich wenig Neuigkeiten gab. Nun ist es plötzlich da – fast!

Battletoads erscheint nämlich am 20. August für Xbox One, Windows 10 PCs, im Xbox Game Pass und auf Steam, wie Microsoft bekannt gab. Ihr erlebt dabei mit den drei anarchischen Amphibien Zitz, Rash und Pimple ein brandneues Abenteuer. Das allerdings in Sachen Flair, Optik und Humor ganz nah am Original sein soll.

Nach 26 Jahren smashen und kämpfen sich die Battletoads zurück ins Rampenlicht. In einem brandneuen Abenteuer von Dala Studios und Rare begleitest Du die Battletoads Zitz, Rash und Pimple auf einem actionreichen Trip durch eine Vielzahl verschiedener Herausforderungen. Erlebe spannende Beat ‘em up-Passagen, knifflige Plattform-Sequenzen und herausforderne Racings-Level entweder allein oder mit zwei weiteren Freuden im Couch-Koop.

Übrigens, so ganz ganz richtig ist das mit den 26 Jahren nicht. Battletoads erlebte schon in der Spielesammlung Rare Replay* gemeinsam mit anderen Rare-Klassikern ein Comeback.

Der neue Trailer zu Battletoads

