Sonntagsfrage: Was sind eure Lieblings-Anime-Spiele?

Seit Donnerstag ist der Handel um ein Anime-Spiel reicher. Nach langer Warte dürfen sich nun auch Fairy-Tail-Fans über eine Konsolenfassung der Anime- und Mangaserie von Hiro Mashima freuen. Bei Kritikern kommen Anime-Spiele oft nicht so gut weg. Denn die meisten der Spiele sind sehr generisch und auf ein bestimmtes Genre fixiert. Dazu zählt vor allem Beat’em up. An zweiter Stelle kommen sicherlich die JRPGs. Das Problem dieser Spiele ist meist die grafische Darstellung und gewöhnungsbedürftige Gameplaymechaniken.

Doch das soll uns an dem heutigen Sonntag nicht interessieren. Denn wir sind auf der Suche nach eurem Lieblings-Anime-Spiel. Als Definition würde ich voraussetzen, dass es zu diesen Spielen zumindest eine Anime- oder Manga-Umsetzung gibt oder sie darauf basieren. Die wohl bekanntesten Vertreter der letzten Jahre sind vor allem One Piece und Dragon Ball. Gerade mit Pirate Warriors 4 sind die Strohhutpiraten aktuell wieder auf den Konsolen vertreten. Ein Beat’em up mit Dragon Ball geht auch immer.

Dennoch sind das nicht immer die besten Spiele auf dem Markt bzw. müssen nicht die Fanlieblinge sein. So gibt es viele, die den Klassiker Digimon World für PlayStation mögen und damit ihre Kindheit verbinden. Manchmal reicht auch eine einfache Visual Novel, die ein bekanntes Universum erweitert wie in Psycho-Pass: Mandatory Happiness. Manchmal reicht es ebenfalls aus, die bekannte Geschichte eines Originals nachzuerleben, selbst wenn es in verpixelter Grafik ist. Ein sehr gutes Beispiel meinerseits dafür wäre Shaman King – Master of Spirits für GBA.

Mit der Videospielumsetzung von Fairy Tail ging für mich ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Das Spiel zählt für mich bereits zu meinen Lieblings-Anime-Spielen. Doch wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Lieblings-Anime-Spiele? Und vor allem warum? Verbindet ihr eine schöne Kindheit damit, wurde der Anime gut als Videospiel umgesetzt oder hattet ihr einfach eine schöne Zeit damit? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 26. Juli

PlayStation 5 oder Xbox Series X – welche Heimkonsole überzeugt euch? PlayStation 5 liegt bei mir derzeit vorne. / 59.90% (121 votes)

Ich bevorzuge momentan den Kauf einer Xbox Series X / 12.87% (26 votes)

Tendenziell mehr PlayStation 5, benötige jedoch noch mehr Informationen / 12.38% (25 votes)

Keine der beiden Heimkonsolen überzeugt mich bislang. / 9.90% (20 votes)

Tendenziell mehr Xbox Series X, benötige jedoch noch mehr Informationen / 3.47% (7 votes)

Ich habe eine andere Meinung. [Nennung in den Kommentaren] / 1.49% (3 votes) Total votes: 202

Vergangene Woche ging es um einen kleinen „Konsolenkrieg“. Nachdem Sony und Microsoft ihre Hosen zu ihren neuen Heimkonsolen bereits gut heruntergelassen haben, stellten wir euch die Frage, welche Konsole euch derzeit mehr überzeugt. Es dürfte keinen aus unserer Community überraschen, dass PlayStation 5 vorne liegt, auch tendenziell. Als Grund geben viele die japanischen Spiele an, die man vermutlich auf der Konsole erwarten kann.

Einige können jedoch nichts mit dem Design von PS5 anfangen und tendieren daher eher zu Xbox Series X. Ein weiteres Argument ist die große Abwärtskompatibilität der Heimkonsole. Darüber hinaus poliert Microsoft ihre Spielebibliothek ordentlich auf und nimmt vermehrt japanische Rollenspiele ins Sortiment mit auf. Noch gibt es jedoch genügend Zeit zum Überlegen, denn beide Kontrahenten haben auch noch keinen Preis genannt.