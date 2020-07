RPG-Klassiker Moon: Remix RPG Adventure erscheint erstmals im Westen

Der bisher nur in Japan veröffentlichte RPG-Klassiker Moon: Remix RPG Adventure wird bald erstmals englischsprachig erscheinen. Nach der Neuauflage von Moon für Nintendo Switch im letzten Jahr plant Publisher Onion Games nun die weltweite digitale Veröffentlichung für den 27. August 2020 im Nintendo eShop. Außerdem wird es in Japan noch eine neue Handelsversion geben, die auch englische Texte bietet und somit für Importfreunde bestens geeignet ist.

Moon erschien ursprünglich 1997 in Japan für PlayStation. Das RPG wurde von ehemaligen Square-Entwicklern erarbeitet, darunter Kenichi Nishi als Director, dessen Name unter anderem die Credits von Chrono Trigger und Super Mario RPG schmückt. An seiner Seite arbeiteten damals Yoshiro Kimura und Taro Kudo. Letzterer steuerte zu Super Castlevania IV die Musik bei, ehe er über Square ebenfalls zu Love-de-Lic kam und dann Moon entwickelte.

Der heutige Publisher Onion Games beschreibt Moon als „Anti-RPG“. Habt ihr jemals ein RPG gespielt und euch gefragt, warum der Held in Häuser einbricht und Items mitnimmt? Oder Tausende unschuldiger Monster tötet? Moon will dies auf den Kopf stellen „um zu sehen, was wirklich hinter den Kulissen eurer Lieblings-RPGs passiert“.

Der Termin für die physische Fassung steht ebenfalls schon fest. Am 15. Oktober erscheint Moon: Remix RPG Adventure in Japan (inkl. englischer Untertitel) in einer Premium Edition. Ihr könnt sie euch bei Play-Asia* oder beispielsweise bei Amazon Japan vorbestellen*. Seht unten außerdem einen neuen Trailer zum RPG-Klassiker. Außerdem gibt es ein Video von Onion Games, das euch die Premium Edition präsentiert.

Die Premium Edition zu Moon

