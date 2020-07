Samurai Shodown: Gongsun Li aus Honor of Kings ist ein kostenloser DLC-Charakter

SNK hat mit Gongsun Li aus Honor of Kings den nächsten DLC-Charakter für Samurai Shodown angekündigt. Bereits am 5. August steht die Verstärkung kostenlos zur Verfügung. Honor of Kings ist übrigens ein Mobile-Game von Tencent. Zuletzt gab es noch mehr ehrenhaften Kämpfer-Zuwachs mit Warden von Ubisofts For Honor.

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs über den Epic Games Store und Google Stadia erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Samurai Shodown, Athlon Games, Deep Silver / SNK