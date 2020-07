Power Rangers: Battle for the Grid erscheint physisch

Maximum Games hat angekündigt, dass sie für das Fighting-Game Power Rangers: Battle for the Grid eine physische Collector’s Edition am 6. Oktober veröffentlichen wollen. Bedient werden PlayStation 4, Nintendo Switch sowie Xbox One, der Preis beträgt 29,99 Euro. Diese enthält alle Inhalte der digitalen Collector’s Edition, aber dabei bleibt es nicht. Mit Lauren Shiba stößt ein neuer Charakter hinzu und Vorbesteller erhalten gleich zwei Codes für den „Green Ranger V2“-Skin. Man kann also einen davon verschenken.

In Power Rangers: Battle for the Grid versammeln sich klassische und aktuelle Ranger sowie Gegenspieler für Drei-gegen-drei-Kämpfe. Online-Kämpfe laden zu vielen Spielrunden ein. Einsteigern greifen vereinfachte Eingaben unter die Arme, wobei für ambitionierte Spieler dennoch viel Tiefe geboten werden soll.

Power Rangers: Battle for the Grid ist derzeit digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam sowie Stadia erhältlich.

Trailer zur physischen Collector’s Edition

via Gematsu, Bildmaterial: Power Rangers: Battle for the Grid, nWay