Fairy Tail ist ab sofort erhältlich

Zur heutigen Veröffentlichung von Fairy Tail versorgt uns Koei Tecmo mit dem Launchtrailer. Dieser zeigt die zahlreichen Charaktere und spektakuläre Kampfszenen aus der Anime- und Manga-Umsetzung von Gust. Das Original stammt von Hiro Mashima.

Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle. Wollt ihr Teile der Fairy-Tail-Geschichte bis zum Zeitpunkt im Spiel nachholen, so könnt ihr dies in Lucys Haus machen.

Fairy Tail ist ab sofort für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon bestellen*. Wer in den ersten Tagen zugreift, erhält als Bonus das „Miss Fairy Tail“-Kostüm für Erza.

Neben der Digital Deluxe Edition gibt es auch die sogenannte Guild Box, welche neben der physischen Version des Spiels ein Stoff-Poster in der Größe B2, drei verschiedene 3D-Karten, ein Sticker-Set sowie eine spezielle Ausgabe des Sorcerer Magazine (auf Japanisch) bietet.

Der Launchtrailer zu Fairy Tail

Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust