Phantasy Star Online 2: New Genesis für Nordamerika und Japan angekündigt

Sega hat Phantasy Star Online 2: New Genesis für Xbox One, Xbox Series X sowie PCs angekündigt. Der Spiel soll 2021 online gehen, allerdings bleibt Europa wie schon bei Phantasy Star Online 2 außen vor. Die Ankündigung beim Xbox Games Showcase galt nur Nordamerika. In Japan hingegen gibt es zusätzlich auch noch Versionen für PS4, PlayStation 5, sowie Cloud-Variante für Nintendo Switch. Phantasy Star Online 2: New Genesis wird Free-to-play sein.

Eine Komplettüberarbeitung

Phantasy Star Online 2: New Genesis wird als „neuer Teil“ im Universum von Phantasy Star Online 2 beschrieben. Aber was bis auf den Untertitel heißt wie der Vorgänger, hat natürlich auch einiges damit zu tun. Phantasy Star Online 2: New Genesis will allerdings die Spielsysteme und Grafiken von PSO2 aber „komplett überarbeiten“. Umfang und Überarbeitung sind so komplex, dass New Genesis anstelle einer neuen Episode zu PSO2 erscheint. In Nordamerika ist man derzeit bei Episode 3, in Japan bei Episode 6. Danach erst wird New Genesis an den Start gehen.

Anlass sei der 20. Geburtstag der PSO-Serie. Die Komplettüberarbeitung sei auch dem Alter des Spiels geschuldet. In Japan geht PSO2 bereits in sein achtes Jahr und entsprechend altbacken sind Grafik und Systeme. Spielbar bleiben allerdings beide Titel. Das „alte“ Phantasy Star Online 2 soll neben New Genesis weiter existieren. Das wiederum geht unterdessen am 5. August auch bei Steam an den Start.

Weil das alles irgendwie ziemlich verwirrend ist, hat Sega auf der offiziellen Website im Detail klargestellt, wie sich PSO2 und Phantasy Star Online 2: New Genesis untereinander und zueinander verhalten. Außerdem veröffentlichte man neben dem Ankündigungsvideo auch noch ein Themenvideo zur Aufklärung. Aber letzten Endes ist das für uns Europäer ja leider auch nicht relevant…

Ankündigungsvideo zu Phantasy Star Online 2: New Genesis

Aufklärungsvideo zum Verhältnis zu PSO2

via Gematsu (2, 3), Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega