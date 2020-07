Monster Rancher 2: Die Neuauflage des Klassikers präsentiert sich im japanischen Debüttrailer

Nach der Ankündigung in den japanischen Fachmagazinen der verbesserten Portierung von Monster Rancher 2 und der Veröffentlichung erster Bilder, liefert Koei Tecmo nun einen Debüttrailer. Monster Rancher 2 soll diesen Herbst für Nintendo Switch und Mobilgeräte in Japan erscheinen. Für die Portierung werden 2.820 Yen (etwa 23 Euro) fällig. Vorbestellungen für die Mobil-Versionen sind ab sofort ebenso via App Store und Google Play möglich.

Das sind die Verbesserungen der Neuauflage

Für die Neuveröffentlichung haben die Verantwortlichen die 3D-Grafik überarbeitet. Insbesondere sind nun aber 400 Monster im Spiel vertreten, im Original war es bloß die Hälfte.

Grundsätzlich soll das Spielerlebnis erhalten bleiben, jedoch angenehmer gemacht werden. Neben beseitigten Fehlern und mehr Feinschliff hat man auch Rückmeldungen von Fans berücksichtigt. Monster von anderen Spielern können heruntergeladen und bekämpft werden. Auf Nintendo Switch fügt man zudem einen Modus für zwei Spieler mit je einem Joy-Con ein.

Eine Datenbank statt CDs

Wie bei den Originalen kann man Monster des Vorgängers nun in den zweiten Teil importieren. Das Besondere an der Monster-Rancher-Reihe dürfte wohl das Generieren von Monstern über CDs sein. Da jedoch weder Nintendo Switch noch Smartphones CDs wiedergeben können, hat man mit einer speziellen Datenbank nachgeholfen. Indem man nach Namen und Künstlern sucht, kann man so neue Monster erschaffen. Die Datenbank soll Musik der letzten zwanzig Jahre beinhalten.

Erschien in Europa einst als Monster Rancher (ohne 2)

Es handelt sich hierbei um ein Monsterzähmspiel, in welchem man Monster züchten, aufziehen und mit ihnen kämpfen muss. In Japan ist das Spiel als Monster Farm 2 im Jahr 1999 für PlayStation erschienen, in Nordamerika als Monster Rancher 2. Bei uns in Europa wurde der zweite Teil schließlich als Monster Rancher im Jahr darauf veröffentlicht, weil es der Erstling nie zu uns geschafft hatte. Das eigentliche Monster Rancher erfuhr in Japan im letzten Jahr bereits eine Portierung für Switch und Mobilgeräte.

Die Neuauflage des Klassikers soll in Japan noch in diesem Herbst für Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen. Eine Ankündigung des Spiels für den Westen gibt es bislang leider noch nicht.

Der Debüttrailer zu Monster Rancher 2

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Rancher 2, Koei Tecmo