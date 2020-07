Ever Forward: Pathea Games’ Puzzlespiel erscheint am 13. August für PCs via Steam

Pathea Games hat bekanntgegeben, dass ihr 3D-Adventure-Puzzlespiel Ever Forward am 13. August für PCs via Steam erscheinen soll. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen diesen Winter folgen. Der Prolog, eine kostenlose Demo des Spiels, ist jetzt auf Steam verfügbar. SpielerInnen können acht anspruchsvolle Puzzles ausprobieren. Die Speicherstände werden in die finale Version des Spiels übernommen. Ein neues Gameplay-Video liefert zudem weitere Eindrücke.

Ever Forward im Detail

Pathea Games beschreibt den Titel wie folgt:

Ever Forward erzählt die Geschichte von Maya, einem kleinen Mädchen, das in einer sonderbaren Welt zwischen Realität und ihrer Fantasie gefangen ist. Die Story wird SpielerInnen dazu herausfordern, ihre Umgebung zu beobachten und ihre Fähigkeiten und Intelligenz zu nutzen, um Rätsel zu lösen und Mayas dunkle Vergangenheit und die darin verborgenen Geheimnisse zu enthüllen.

Ein Ort zwischen Realität und Fantasie: Wandle zwischen verschiedenen, traumartigen Phasen der wachen Welt und dem tiefen Unterbewusstsein der Rätselwelt.

Wandle zwischen verschiedenen, traumartigen Phasen der wachen Welt und dem tiefen Unterbewusstsein der Rätselwelt. Zwei Kunststimmungen: Farbpaletten mit beruhigenden Pastelltönen und elektrischen, futuristischen Tönen stehen sich gegenüber, um die Absurdität der Traumwelt zu simulieren.

Farbpaletten mit beruhigenden Pastelltönen und elektrischen, futuristischen Tönen stehen sich gegenüber, um die Absurdität der Traumwelt zu simulieren. Rätsel für trainierte Köpfe: Fordere dich mit Rätseln heraus und nutze Logik und Kreativität, um sie zu lösen. Es gibt verschiedene Lösungswege für alle Herausforderungen.

Fordere dich mit Rätseln heraus und nutze Logik und Kreativität, um sie zu lösen. Es gibt verschiedene Lösungswege für alle Herausforderungen. Portale und Schwerkraft: Reise mit Portalen zwischen den Welten und spiele mit der Schwerkraft, um im Spiel voranzukommen und deinen Weg durch Mayas Bewusstsein zu bahnen.

Neues Gameplay-Material

Bildmaterial: Ever Forward, PM Studios, Circle Entertainment / Pathea Games