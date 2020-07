Der Einzelspieler-Modus aus Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON

Bandai Namco hat dem am 30. Juli für PlayStation 4 erscheinenden Mecha-Action-Spiel Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON einen neuen Trailer spendiert. Dieser stellt uns den neuen Einzelspieler-Modus vor.

Dabei stehen über 200 Missionen zur Verfügung. Diese bieten teilweise auch eine Herausforderung, wodurch die Vorbereitung gut durchdacht sein sollte. Bosse können in speziellen Missionen zunächst geschwächt werden.

Natürlich gilt es auch, Verbesserungen freizuschalten und im Level aufzusteigen. Eure erzielten Punktzahlen könnt ihr danach mit Spielern weltweit vergleichen.

Mobile Suit Gundam auf PS4

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON erschien im Jahre 2016 in Japan für Arcades. Der PS4-Port steht nun am Donnerstag an. Zaku Amazing und Montero sind Neuzugänge im Vergleich zum Arcade-Original und Barbatos Lups Rex ist ein Vorstellerbonus. Insgesamt kommt man so auf 186 spielbare Mechas.

Die neue Veröffentlichung bietet englische Texte und japanische Stimmen. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam oder gegeneinander in den Kampf stürzen. Online oder lokal gibt es 2-gegen-2-Kämpfe, zudem wird für zwei Spieler ein Split-Screen-Modus geboten. Natürlich gibt es aber auch einen Einzelspieler-Modus.

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, Bandai Namco