Earthlock 2 führt euch zurück auf Umbra und wird ein Open-World-Action-RPG

Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an Earthlock. Es lief zwar rundenbasiert, aber nicht alles rund. Doch das Indie-Game hatte seine Fans gefunden und es gab sogar eine Handelsversion*. Der noch immer unabhängige Entwickler Snowcastle Games kündigte nun Earthlock 2 an, das für PCs, PlayStation 5, Xbox Series X und die Current-Gen-Konsolen (mit Ausnahme Nintendo Switch) erscheinen soll.

Für Earthlock-Fans geht es zurück auf den Planeten Umbra. Der hat aufgehört, sie um die eigene Achse zu drehen. Die Folge ist natürlich, dass eine Hälfte in kompletter Dunkelheit versunken ist. Das ist nicht so schön, aber auf der anderen Seite will man auch nicht leben. Sie ist nämlich konstant der Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Die Welt von Earthlock steht buchstäblich still

Entlang der Grenze in der Mitte des Planeten gibt es deshalb eine Gegend, welche die perfekte Balance abbekommt. Die Story des Spiels handelt von einer Gruppe Freunde, die sich auf den Weg begeben, ihre verschwundenen Familienmitglieder zu retten. Earthlock 2 wird ein Open-World-Action-RPG. Das Entwicklerteam sei „stark gewachsen“, so heißt es in der Ankündigung.

„Wir freuen uns so sehr, dass wir endlich unseren ersten Teaser veröffentlichen können, um den Spielern zu zeigen, was sie in Earthlock 2 erwartet“, sagt Bendik Stang, Game Director & Mitgründer von Snowcastle Games. „Wir wollen mit unserem Titel den Spielern wirklich einiges bieten in den Bereichen Wiederspielbarkeit, Individualisierung und Tiefe. Dazu kommen die unglaublichen Gameplay-Möglichkeiten. Es war eine spannende Erfahrung für uns und wir können es nicht abwarten, mehr über das Spiel zu enthüllen. Bleibt dran!“

Der erste Teaser-Trailer zeigt das Spiel In-Engine. Das Original gibt es derzeit aus Anlass der Neuankündigung mit einem Rabatt von 80 % bei Steam, im Nintendo eShop und im Xbox Games Store. Macht unterm Strich 4,99 Euro.

Bildmaterial: Earthlock 2, Snowcastle Games