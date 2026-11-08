Das war … Kalenderwoche 45/2026

Die mögliche digitale Zukunft beschäftigt uns weiterhin, zudem erschien das Remake zu Zelda: Ocarina of Time und Bethesda hatte eine Überraschung bereit. Daneben gibts den üblichen Trailer-Rückblick und zum Schluss ein neues Review, zwei Previews sowie die November-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony plant die Zukunft rein digital, das ist nun schon länger bekannt. Trotz Boykottaufrufen gab es nun im September einen neuen Nutzer-Rekord im PSN. Auch ein PS5-Eintauschprogramm sorgte für einigen Wirbel. Bei Nintendo zeichnen sich ebenfalls Probleme ab, denn der größte Lieferant von ROM-Chips steigt aus. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie groß die Auswirkungen sein werden.

Mit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) gab es natürlich viel zu analysieren und zu diskutieren. Wir beschränken uns hier auf die Meldung, dass Monolith Soft an der Entwicklung beteiligt war.

Eine Überraschung hatte Bethesda bereit und enthüllte mit The Elder Scrolls VI: Sentinel den offiziellen Untertitel des Titels, welcher schon so lange erwartet wird. Geduld dürfte jedoch weiterhin gefragt sein.

Endlich für den Westen bestätigt ist Hyperspace Neptunia: Unlimited (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC), der erste Hauptteil seit zehn Jahren. Eine weitere Neuankündigung ist das klassisch angehauchte Fantasy-RPG Astral Dive (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Zu Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) erhielten wir Einblicke in überraschendes Mogry-Gameplay sowie die Switch-2-Version. Zur kommenden Erweiterung Final Fantasy XIV: Evercold (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) zeigte uns Square Enix neben neuen Einblicken auch einen neuen Termin. Nintendo hatte derweil den Übersichtstrailer zu Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie im Angebot.

Große Pläne hat auch HoYoverse. So geht Honkai: Nexus Anima (PC, Mobil) noch im November in die letzte Beta und bei Petit Planet (Switch 2, PC, Mobil) ist die Switch-2-Version nun endlich offiziell. Zum Anime-Kartenspiel Weiß Schwarz Online (Switch, Switch 2, PC) kennen wir inzwischen den Veröffentlichungstermin. Im Februar steht das skurrile Tales of Tuscany (PS5, Switch, Xbox Series, PC, Mobil) an, inklusive WarioWare-Anleihen. Rundenbasiert und mit Horror-Elementen kommt hingegen The Backworld (PC) daher. Das alles erinnert doch sehr an Earthbound.

Mit einem speziellen Feature machte das kommende Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) von sich reden. Schon nächste Woche steht Ova Magica endlich auch für Konsolen an. Inzwischen erhältlich ist die Switch-2-Version von Stellar Blade, davor gabs noch einen weiteren Trailer. In wenigen Tagen erhält Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) mit Version 4.7 neue Inhalte. Zum Schluss wirds noch kurios, denn in Tales of Destiny hat man noch einen neuen spielbaren Charakter entdeckt. Und das nach fast 30 Jahren!

Damit kommen wir zum neuen Review der Woche von JPGAMES. Natürlich haben wir uns dabei The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) (zum Testbericht) angesehen. Mutig ist das Remake nicht, aber nach wie vor ein Meisterwerk. Die Magie hat all die Jahre überstanden.

Auch zwei Previews konntet ihr in den letzten Tagen bei uns finden. Fans der Marke dürfen sich auf A.O.T. 3 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) freuen. Ihr könnt eine offene Welt erkunden und eure Squad zusammenstellen. Das Schlachten von Titanen war noch nie so stylisch! Auch Petit Planet (Switch 2, PC, Mobil) durften wir bereits anspielen. Erfahrt in unserem Bericht, wie ähnlich das Spiel wirklich zu Animal Crossing ist und wie sich die Switch-2-Version macht.

Die Neuerscheinungen im November 2026 haben zwei große Highlights: Zelda und GTA VI. Vor allem letzterer Titel sorgt auch für eine Lücke auf unserer Liste, aber die erste Monatshälfte ist noch gut ausgestattet.