Neuer Termin, neuer Job, neue Einblicke: Final Fantasy XIV beim Fan Festival in Tokio

Beim Fan Festival zu Final Fantasy XIV in Tokio gab es zahlreiche neue Informationen rund um die kommende Erweiterung Evercold. Zunächst wichtige Zahlen: Evercold erscheint am 23. Februar 2027 und damit etwas später. Eigentlich war der Start für Januar 2027 geplant. Die zweite Zahl: 35 Millionen. So viele Spielende erreichte Final Fantasy XIV bisher weltweit.

Für den Großteil der 35 Millionen war die spannendste Ankündigung beim Fan Festival darüber hinaus wahrscheinlich der zweite neue Job der Evercold-Erweiterung. Zephyr ist ein physischer Fernkampf-Angreifer. Er gesellt sich zum bisher vorgestellten Bastion.

„Der Zephyr ist ein physischer Fernkampf-Angreifer, der sich mit einer Kombination aus Armbrustschüssen und Unterstützung durch seine gefiederte Gefährtin Nephele in die Schlacht stürzt“, erklärt Square Enix. Natürlich gibt es dazu auch einen brandneuen Trailer, der den Zephyr in Aktion zeigt.

Einen weiteren neuen Trailer gibt es zur EVANGELION-Kollaboration. Der Allianz-Raid „Ghosts of Desire“ wird sehr schwierige Kämpfe für bis zu acht Spielende gegen ausgewählte, überarbeitete Bosse aus Allianz-Raids bereithalten. Versprochen sind darüber hinaus verschiedene Updates zu erweiterten Features für Häuser, PvP-Aktualisierungen, Überarbeitung des Mitstreiter-Chocobo-Systems und vieles mehr ab Patch 8.1.

Die Keynote-Präsentation (mit englischer Sprachunterstützung) vom ersten Tag des Fan Festivals 2026 in Tokio gibt es in einem VOD bei Twitch zu sehen. Auch weiterhin gibt es eine kostenlose Testversion mit allen Inhalten aus A Realm Reborn bis Shadowbringers. Neu erhältlich ist die Portierung von Final Fantasy XIV für Nintendo Switch 2.

ZEPHYR:

EVERCOLD:

EVANGELION:

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix