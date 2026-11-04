Final Fantasy VII Revelation bringt die Mogrys als Idol-Group mit Rhythmus-Spiel zurück

Ihr habt wahrscheinlich verschiedene Gedanken, wenn ihr „Mogry-Haus“ hört. In Final Fantasy VII Rebirth handelte es sich dabei um eine ziemlich abgefahrene Lokalität mit noch verrückteren Bewohnern. Das geht schon los mit dem Design der Mogrys.

Die Minispiele, die euch dort erwartet haben, waren ebenso gewöhnungsbedürftig. Vielleicht haben sie euch aber auch viel Spaß bereitet – dann gibt es jetzt gute Nachrichten. Auch, wenn die Welt in Final Fantasy VII Revelation kurz vor dem Untergang steht: Das Mogry-Haus kehrt zurück.

Square Enix teilte in den sozialen Medien zwei Gameplay-Clips, die ihr unten auch als Youtube-Video seht. Darin lernen Cloud und seine Gefährten, dass es dem Mogry-Business alles andere als gut geht. Und sich die cleveren Mogrys deshalb neu erfunden haben. Als Idol-Group.

Klingt crazy, ist es auch. Damit ihr das glaubt, zeigt Square Enix im zweiten Video auch gleich einen Auftritt der Idol-Gruppe der Mogrys. Und natürlich wird daraus ein Rhythmus-Minispiel für euch. Na, wie gefällt euch das Comeback der Mogrys?

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

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Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix