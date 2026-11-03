Honkai: Star Rail verabschiedet sich von der Region Planarcadia

Die neue Version 4.7 von Honkai: Star Rail – „Nun lass die Sterne lachen“ – geht am 11. November an den Start. Planarcadia steht eine schicksalhafte Abschlussvorstellung bevor – gemeinsam mit der neuen Äonin ★ Aha, die als Regisseurin dieser kosmischen Vorstellung agiert.

„Seit über tausend Bernsteinzeitaltern hielten Ahas Phantasmond-Spiele den Leviathan ‚Gier‘ sicher versiegelt. Doch nun steht diese riesige Bestie kurz vor dem vollständigen Erwachen. Um zu verhindern, dass der Leviathan seine Kräfte wiedererlangt und das gesamte Universum verschlingt, hat Aha die Jagd auf die Gier gestartet und acht Supplikanten versammelt, um eine spektakuläre Vorstellung namens ‚Die letzten Phantasmond-Spiele‘ aufzuführen“, so HoYoverse.

Neben dem „Star Rail“ gibt es nun auch die Starfroster. Dieses süße, kuchenartige Schiff segelt über das weite Sternenmeer und soll den Gegner „Gier“ in die Falle locken sowie die Geschichte rund um Planarcadia zum Abschluss bringen.

Neue Charaktere

Neu ist die Äonin ★ Aha, die als Schöpferin der Phantasmond-Spiele die Freuden und Leiden des Kosmos durch Dramen und Scherze beobachtet. Dieses Mal betritt sie selbst die Bühne, um zu verhindern, dass die Gier das Universum verschlingt.

Silberwolf St. 999, Sparxie und Yao Guang kehren zurück. In der zweiten Hälfte sind außerdem Acheron, Dan Heng – Imbibitor Lunae und Jing Yuan verfügbar. Zudem wird in Version 4.7 das brandneue Verbesserungssystem „Affines Eidolon“ eingeführt. Sobald Trailblazer eine bestimmte Figur besitzen und ihr entsprechendes affines Eidolon freigeschaltet ist, können für diese Figur neue Zusatzfähigkeiten aktiviert werden, die ihre Kampffähigkeiten verstärken.

Neue Spielmodi und Aktionen

In „Das Flauschi – Der Film: Überhitzt“ führt ihr gemeinsam mit der Äonin ★ Aha einen Dessertladen und verdient Goldmünzen. Außerdem wird die neue Kampfaktion „Interastrales Friedensfest: Weg zum Ruhm“ verfügbar sein. Der Spielmodus „Währungskrieg“ startet mit seiner großen zweiten Saison „Reise in die Leinwand“ und erhält ein umfassendes Update.

Mit der Aktion „Showbühne von Fantasia“ gibt es zudem die Chance, Äonin ★ Ahas limitiertes Outfit „Stellaris-Lotto“ und weitere Belohnungen zu erhalten. Auf den Social-Media-Kanälen wird außerdem der animierte Kurzfilm „Eine fröhliche Beerdigung unter dem Mond“ gezeigt.

Zu guter Letzt singen die Stars auf der großen Bühne, auf der Menschen und Götter gemeinsam auftreten, das brandneue Lied „Ex Nihilo“ für Ahas grandiosen Auftritt und bieten den Trailblazern ein immersives narratives Erlebnis, das exklusiv für die Abschlussvorstellung des Planarcadia-Kapitels geschaffen wurde.

Honkai: Star Rail ist für PC, iOS, Android, im Epic Games Store und für PS5 erhältlich. Aufgrund der europaweiten Regulierung der Gacha-Elemente ist das Spiel in Deutschland von der USK ab 16 Jahren freigegeben, in anderen europäischen Ländern von der PEGI ab 12 Jahren. Aufgrund neuer Prüfverfahren könnte die Altersfreigabe dort jedoch bald ebenfalls auf 16 Jahre angehoben werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo