Nach über 10 Jahren geht’s weiter: Das neue Neptunia-Abenteuer erscheint auch bei uns

Darauf mussten Fans ziemlich lange warten! Mehr als zehn Jahre nach Megadimension Neptunia VII steht mit Hyperspace Neptunia: Unlimited endlich wieder ein neuer Hauptteil der langlebigen RPG-Reihe an. In Japan ist das Abenteuer bereits seit dem 27. August erhältlich, jetzt hat Idea Factory International auch die Veröffentlichung im Westen bestätigt.

2027 soll Hyperspace Neptunia: Unlimited in Europa für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch aus.

Wer sein Spiel gerne ins Regal stellt, darf sich in Europa zumindest auf eine physische PS5-Version freuen. Für die übrigen Plattformen ist bislang ausschließlich eine digitale Veröffentlichung angekündigt. In Amerika soll die „Switch 2“-Version des Spiels sogar als richtige Game Card auf den Markt kommen.

Im europäischen IFFY Store könnt ihr euch bereits auf eine Wunschliste setzen lassen, um über den Verkaufsstart informiert zu werden. Vorbestellungen sind derzeit noch nicht möglich.

Neptune steckt in einer Zeitschleife fest

Für den neuen Hauptteil kehren Producer Hikaru Yasui und die langjährige Neptunia-Illustratorin Tsunako zurück. Auch die bekannten Göttinnen Neptune, Noire, Blanc und Vert sind wieder mit dabei.

Diesmal bekommen sie es allerdings mit einer besonders bedrohlichen Situation zu tun. Nachdem ein Asteroid eingeschlagen ist, steht die Welt vor ihrem Untergang. Neptune findet sich daraufhin allein in einer weißen Leere wieder, wo sie eine mysteriöse Stimme und rätselhafte Zahlen auf ihrer Wange entdeckt.

Diese markieren den Beginn eines neuen Kampfes gegen den Weltuntergang. Mithilfe einer sogenannten „Retry“-Funktion kann Neptune die Ereignisse erneut durchleben. So beginnt eine Zeitschleife aus Niederlagen, Neuanfängen und Begegnungen mit neuen Verbündeten und Feinden.

Neben den bekannten Gesichtern werden auch neue Charaktere eingeführt, darunter Rouge beziehungsweise Red Heart, Ciel beziehungsweise Blue Heart sowie Anna und Lotte, die gemeinsam Eclipse Heart bilden.

Die Göttinnen lernen fliegen

Auch spielerisch soll sich einiges verändern. Die Dungeons fallen diesmal deutlich weitläufiger aus und lassen sich nicht mehr ausschließlich zu Fuß erkunden. Die Göttinnen können nämlich nahtlos vom Laufen zum Fliegen wechseln, um Dächer, Wasserwege und andere schwer erreichbare Bereiche zu untersuchen.

Das Fliegen spielt auch in den Kämpfen eine Rolle. In ihren Göttinnenformen können die Heldinnen aus der Luft angreifen. Dazu kommen ein überarbeitetes Kombosystem, neue EXE-Drive-Animationen und besonders große Weltbosse.

Wer gerne an den Charakteren herumbastelt, bekommt ebenfalls mehr Möglichkeiten. Farben und Accessoires lassen sich umfangreich anpassen, einschließlich ihrer Größe und Position. Natürlich soll auch der typische Neptunia-Humor nicht zu kurz kommen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Neptunia Unlimited, Idea Factory, Compile Heart