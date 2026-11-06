„No Disc, No Buy“-Protest spiegelt sich nicht in Sony-Zahlen wieder – sogar ganz im Gegenteil

Mit der Entscheidung, ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr zu produzieren, hat Sony im vergangenen Juli für reichlich Unmut gesorgt. Besonders SammlerInnen und Fans klassischer Disc-Versionen kritisieren den Schritt. In den sozialen Medien verbreitete sich schnell der Slogan „No Disc, No Buy“.

Einige Fans gingen sogar noch einen Schritt weiter und riefen unter dem Namen „PlayStation Blackout“ zu einem Boykott auf. Das Ziel: Sony durch sinkende Aktivitätszahlen zum Umdenken bewegen.

Doch zumindest bislang scheint sich der Protest nicht in Sonys Geschäftszahlen widerzuspiegeln. Ganz im Gegenteil. Frühere Analysen deuteten auch schon auf ein gewisses Bild.

Rekordzahlen trotz Boykottaufrufen

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen hat Sony neue Daten zur Nutzung seiner PlayStation-Plattform veröffentlicht. Demnach verzeichnete das Unternehmen im September 127 Millionen monatlich aktive Konten. Das entspricht einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und gleichzeitig einem neuen September-Rekord.

Auch die gesamte Spielzeit entwickelte sich positiv. Im vergangenen Quartal, das am 30. September endete, stieg sie im Jahresvergleich um vier Prozent.

Sonys Finanzchefin Lin Tao sieht darin einen positiven Trend. Die Entwicklung beider Kennzahlen habe sich gegenüber dem vorherigen Quartal deutlich verbessert, „was unserer Ansicht nach zeigt, dass sich das Engagement insgesamt stetig verbessert“.

Mit anderen Worten: Aus Sicht von Sony nutzen die Menschen die PlayStation-Plattform zunehmend intensiver.

Hat der Protest überhaupt etwas bewirkt?

Zumindest anhand dieser Zahlen lässt sich bislang kein spürbarer Rückgang der PlayStation-Nutzung erkennen. Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass der Boykott wirkungslos geblieben ist.

Schließlich können PlayStation-BesitzerInnen ihre bereits gekauften Spiele weiterhin spielen, ohne neue Titel zu erwerben. Auch sagen die Aktivitätszahlen allein nichts darüber aus, wie viele Menschen aufgrund der Entscheidung tatsächlich auf einen Kauf verzichtet haben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings eine weitere Zahl aus Sonys Geschäftsbericht: 78 Prozent der verkauften vollständigen Spiele waren im vergangenen Quartal digitale Downloads. Das entspricht einem Anstieg um sechs Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Während die Kritik an Sonys Abschied von physischen Spielen also weiterhin laut ist, zeigen die aktuellen Zahlen vor allem eines: Die PlayStation-Plattform wächst bei den aktiven Konten und der Spielzeit trotzdem weiter. Ob sich der Protest langfristig auf das Kaufverhalten auswirkt, bleibt abzuwarten.

via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment