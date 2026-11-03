Stellar Blade: Neuer „Switch 2“-Trailer rückt die Kollaboration mit NIKKE in den Fokus

Nicht mehr lange, dann dürfen auch Nintendo-Fans mit Eve auf die Jagd gehen. Bereits am 5. November 2026 erscheint Stellar Blade Complete Edition für Nintendo Switch 2. Entwickler Shift Up stimmt mit einer ganzen Reihe neuer Trailer auf die Veröffentlichung ein.

Nachdem zuletzt unter anderem der Fotomodus, die Boss-Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit NieR: Automata im Mittelpunkt standen, ist jetzt ein weiterer bekannter Crossover-Inhalt an der Reihe: Goddess of Victory: Nikke.

Bekannte Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Stellar Blade und Goddess of Victory: Nikke ist natürlich längst ein alter Hut. Bereits Anfang 2025 wurde das Crossover angekündigt und später für die bestehenden Versionen des Action-RPGs veröffentlicht.

Für die kommende „Switch 2“-Fassung hat Shift Up nun allerdings einen eigenen Trailer veröffentlicht, der die Inhalte noch einmal ausführlicher vorstellt. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die verschiedenen Kostüme, mit denen sich Eve im Stil des beliebten Mobile-Games einkleiden lässt.

Das passt durchaus, schließlich stammen beide Spiele aus dem Hause Shift Up. Die Zusammenarbeit bringt damit zwei der bekanntesten Marken des südkoreanischen Studios zusammen.

Die Complete Edition steht vor der Tür

Mit der Complete Edition erhalten Nintendo-Fans die Möglichkeit, Stellar Blade mitsamt seinen zusätzlichen Inhalten zu erleben. Neben der Zusammenarbeit mit Goddess of Victory: Nikke gehört dazu auch das Crossover mit NieR: Automata.

Wer vor dem Kauf selbst ausprobieren möchte, wie sich das Action-RPG auf Nintendos neuer Konsole schlägt, kann bereits eine kostenlose Demo herunterladen.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul. Den neuen Trailer gibt es weiter unten.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up