Nintendo verkündet einen neuen Feiertag – und eröffnet bald die Dandori-Akademie

Vielleicht habt ihr es ja verpasst: Am 1. November wurde erstmals der Pikmin Day gefeiert! Warum ausgerechnet dieses Datum als neuen Feiertag? Ganz einfach: Nintendo hat sich das ausgedacht.

Solche Tage eignen sich hervorragend zum Vermarkten von Produkten. Ein Grund, weshalb Nintendo (und der Handel) den 10. März als „Mar10“-Day adaptiert haben oder weshalb es den N7-Day für Mass Effect oder den May, the 4th zu Star Wars gibt.

Aber welches Datum nehmen wir als Pikmin Day? Nun, die drei ursprünglichen Pikmin-Farben Rot, Blau und Gelb erinnern mit etwas Fantasie an drei Einsen. Und schon haben wir den 1.11. – versteht ihr? Mit vier Pikmin wäre es folgerichtig der 11.11. – aber da ist ja schon Karneval.

Ins Leben gerufen wurde der neue Feiertag jetzt jedenfalls von Shigeru Miyamoto höchstpersönlich. Nintendo spendierte den kleinen Pflanzenwesen sogar eine eigene, rund zehnminütige Direct-Präsentation. Die ganz großen Überraschungen blieben zwar aus, dafür drehte sich alles eben um die Pikmin. Neben neuen Folgen der Kurzfilmreihe „Hello! Pikmin“ stand natürlich auch die kommende „Switch 2“-Version von Pikmin 4 im Mittelpunkt.

Neue Trailer und jede Menge Dandori

Passend dazu hat Nintendo jetzt einen neuen Übersichtstrailer sowie drei Werbespots zu Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie veröffentlicht. Zwei der Werbespots zeigen übrigens die japanische Schauspielerin Fuka Koshiba, die auch ihren Weg in die Direct fand, weil Miyamoto sie mit „putzigen” Pikmin-Mützen auf Instagram sah, kein Scherz.

Die Neuauflage erscheint am 12. November exklusiv für Nintendo Switch 2 und bringt einige zusätzliche Funktionen mit. So könnt ihr euren treuen Begleiter Otschin künftig über das integrierte Mikrofon der Konsole mit insgesamt neun Sprachbefehlen direkt kommandieren.

Die neue Dandori Academy bietet außerdem Herausforderungen in drei Schwierigkeitsstufen: Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. An Freitagen, Samstagen und Sonntagen könnt ihr euch in Prüfungen beweisen und eure Bestleistungen anschließend mit FreundInnen oder der weltweiten Rangliste vergleichen. Insgesamt sind 72 Level für den Modus geplant.

Wer schon vorher hineinschnuppern möchte, kann sich übrigens bereits eine kostenlose Demo im Nintendo eShop herunterladen. Diese bietet einen Vorgeschmack auf die Hauptgeschichte, Dandori-Kämpfe und die neue Akademie. Den Spielstand könnt ihr später in die Vollversion übertragen.

Wer Pikmin 4 bereits für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzt, muss das komplette Spiel nicht erneut kaufen. Für diese SpielerInnen wird im Nintendo eShop ein Upgrade-Paket zu 9,99 Euro angeboten. Fans des Haptischen dürfen sich über eine neue, physische Edition für Nintendo Switch 2 freuen, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist.

Der Übersichtstrailer:

Der erste Clip:

Der zweite Clip:

Der dritte Clip:

via Final Weapon, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo