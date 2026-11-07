Sony will eure PS5 zurück – und bietet dafür angeblich bis zu 400 US-Dollar

Update, 8. November: Tatsächlich läuft das beworbene Eintauschprogramm über den externen Anbieter Back Market. Sony verweist lediglich auf dessen Angebot.
Auch die 400 US-Dollar sind keineswegs garantiert. Der beworbene Betrag basiert auf durchschnittlichen Eintauschwerten einer PS5 Standard Edition in besonders gutem Zustand und mit mindestens zwei Controllern. Wie viel ihr tatsächlich bekommt, hängt unter anderem vom Modell, Zustand, Speicherplatz und mitgelieferten Zubehör ab. Der endgültige Wert wird zudem vom jeweiligen Aufbereitungsunternehmen geprüft.
Es handelt sich also nicht um eine pauschale Rückkaufaktion von Sony, sondern um ein externes Gebrauchtgeräte-Angebot.
Originalartikel: Erst vor wenigen Wochen sorgte Xbox für Gesprächsstoff, als das Unternehmen einigen seiner NutzerInnen offenbar nahelegte, ihre Konsole doch einfach zu verkaufen. Jetzt schlägt Sony in eine ähnliche Kerbe. Allerdings gibt es bei PlayStation sogar Geld vom Hersteller selbst.
Wie ein Beitrag im ResetEra-Forum zeigt, bewirbt Sony derzeit über die offizielle PlayStation-App eine neue Eintauschaktion. Dabei können PS5-BesitzerInnen ihre Konsole zurückgeben und dafür bis zu 400 US-Dollar erhalten.
Das klingt zunächst nach einem ziemlich ordentlichen Angebot. Schließlich sind die Preise für PlayStation-Hardware in den vergangenen Jahren nicht gerade gesunken. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht.
Bis zu 400 US-Dollar für eine gebrauchte PS5
Auf die Aktion aufmerksam machte der ResetEra-Nutzer Jay_Horror. Seinen Angaben zufolge verschickt Sony entsprechende Benachrichtigungen direkt über die PlayStation-App.
Für eine gewöhnliche PlayStation 5 inklusive zweier Controller sollen dabei bis zu 400 US-Dollar möglich sein. Interessant ist vor allem, dass das Geld offenbar direkt auf das eigene Bankkonto ausgezahlt werden kann. Ein Einkaufsgutschein für den PlayStation Store ist demnach nicht zwingend erforderlich.
Damit wäre die Aktion besonders für diejenigen interessant, die ihre PS5 ohnehin verkaufen möchten. Zum Vergleich: Zum ursprünglichen Verkaufsstart kostete die Digital Edition 399,99 Euro, während für das Modell mit Laufwerk 499,99 Euro fällig wurden.
Wer seine Konsole damals gekauft hat, könnte also einen beträchtlichen Teil des ursprünglichen Kaufpreises zurückbekommen.
Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Bislang ist nicht vollständig geklärt, wer für die Aktion infrage kommt und welche Bedingungen gelten. Auch eine Verfügbarkeit in Deutschland ist derzeit nicht bestätigt. Die genannten Beträge beziehen sich auf den US-Markt.
Was steckt hinter Sonys Angebot?
Eine offizielle Erklärung für die Aktion gibt es bislang nicht. Denkbar wäre, dass Sony seinen Bestand an gebrauchten Konsolen aufstocken möchte, um diese anschließend wiederzuverkaufen.
Eine andere Möglichkeit: Das Unternehmen möchte bestehende PS5-BesitzerInnen zu einem Upgrade bewegen. Schließlich gibt es mit der PS5 Pro mittlerweile eine leistungsfähigere Alternative, die allerdings auch deutlich teurer ausfällt.
Gerade angesichts der gestiegenen Konsolenpreise könnte ein Eintauschprogramm für manche durchaus attraktiv sein. Wer ohnehin auf eine PS5 Pro umsteigen möchte, könnte so zumindest einen Teil der Kosten abdecken.
Für alle anderen dürfte sich die Frage stellen, ob es sich lohnt, eine funktionierende Konsole abzugeben. Schließlich sind die maximal 400 US-Dollar nicht garantiert und hängen vermutlich auch vom Zustand der Hardware sowie den genauen Teilnahmebedingungen ab. Ob Sony das Programm künftig ausweitet oder auch hierzulande anbietet, bleibt abzuwarten.
via GameRant, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
14 Kommentare
Mir war natürlich schon bewusst, dass sich der erste Satz nicht nur auf Sony, sondern auch auf Microsoft bezog. Ich wollte dabei lediglich noch einmal auf die damalige Xbox-One-Ära eingehen und darauf, wie sich Sony im Vergleich zu heute damals präsentiert hat.
Sony ist für mich mittlerweile wirklich zu einem ziemlichen Scheißladen geworden. Während Microsoft in den letzten Jahren in dieser Hinsicht fast schon das Gegenteil erlebt hat und sein Ruf sich teilweise verbessert hat, könnte am Ende vielleicht sogar jemand ganz anderes der lachende Dritte sein oder auch nicht .
Viele werden wahrscheinlich erst dann merken, was ihnen fehlt, wenn es irgendwann kaum noch physische Spiele gibt. Man sieht ja bereits bei manchen Saturn/Media-Märkten, dass das Angebot an Spielen auf Disc immer weiter schrumpft teilweise findet man dort nicht einmal mehr Switch-Spiele nur als Guthaben PSN usw.. Und wenn die Auswahl an physischen Spielen erst einmal komplett verschwindet, werden sich manche vielleicht fragen, warum sie das früher nicht mehr zu schätzen wussten. Nur könnte es dann schon zu spät sein, weil sich die Masse längst für den digitalen Weg entschieden hat. ist Leider so passiert.
Mein Zug wird nicht mehr bis zur PlayStation 6 weiterfahren. Meine Endstation ist ab heute und jetzt erreicht. Ich habe inzwischen genug Konsolen und Games, mit denen ich mich noch lange gut unterhalten kann.
Wenn ich ehrlich bin, haben mich die AAA-Titel der letzten sechs Jahre überhaupt nicht mehr gereizt oder angesprochen. Viele dieser Spiele fühlen sich für mich an, als wären sie noch aus dem Jahr 2016. Die Steuerung wurde zwar weiter verfeinert, aber abgesehen davon sehe ich bei Technik und Grafik nur noch minimale Fortschritte. Deshalb verspüre ich auch keinen großen Drang mehr, ständig auf die nächste Konsolengeneration umzusteigen – zumal die Kosten dafür schnell in den fünfstelligen Bereich gehen können, wenn man Konsolen, Spiele und Zubehör zusammenrechnet. Und das sind wohlgemerkt nur die regulären Preise, denn mögliche Mehrkosten durch Scalper sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.
Jo, Leute die So sind gibt es sicherlich...
Aber So Leuten wird es wohl, entsprechende Themen betreffend, Nie recht gemacht werden können,
Weil So Leute ja Einerseits Nicht Wirklich Interesse haben, Andererseits aber dann Enttäuscht sind, dass Jeweiliges, woran sie eben Nicht Wirklich interessiert sind (und Dies sicherlich auch Nicht Wirklich auf einmal Anders wär) auf einmal nicht mehr zur Verfügung steht, wobei es Denen doch mit Deren (immer noch weiterhin existenten) Desinteresse Egal sein könnte (und Tiefgründig sicherlich auch Egal Ist...das Oberfläche plötzliche Interesse quasi Nur eine Art Impuls / ein Zucken ist) und Jeweiliges unter Anderem Auch durch Deren Desinteresse nicht mehr zur Verfügung steht.
Wie schon in Klammern erwähnt ➡️ Oberflächlicher Interssens-Impuls (nur Kurzfristig) , Kein Tiefgründiges, Langfristiges Interesse.
Im Allgemeinen ist solch eine Marktentwicklung doch einfach nur eine Folge aus fortwährender Wechselwirkung / sich abwechselnder Einwirkung von Tun / Unterlassen der beteiligten "Parteien" :
Es wird Weniger Neuware auf dem offiziellen Markt gekauft ➡️ der offizielle Markt reagiert darauf mit Absenken der Stückzahlen und des Sortiments ➡️ wodurch Noch weniger Neuware auf dem offiziellen Markt gekauft werden kann & wird UND das Interesse Neuware auf Diesem Markt zu kaufen weiter sinkt ➡️ was zu Weiterer Reduktion von Stückzahlen und Sortiment führt ➡️ usw. usf. ⤵️
Eine Entwicklung, die sich, einmal "so richtig" ins Rollen gekommen, Kaum mal bis so gut wie Nie aufhalten lässt.
Ich denke, da die Benachrichtigung nur bestimmte Leute erreicht, wird es sich auch eben um solche handeln, die die Konsole wahrscheinlich 12+ Monate nicht mehr angeworfen haben. Hatte da selber einen Kollegen auf der Arbeit, der sie jetzt an jemanden verhökert hat, der sich kurz vor gta 6 und auch gerade dafür eine besorgt hat. Und ich denke, ähnliches wird auch Sony sich dabei denken. Man sieht ja, dass die Preise sehr gestiegen sind und die Pro war auch schon mal im vierstelligen € Bereich zu sehen. Also als ich mir die Pro gekauft hatte und meine d1 PS5 verscherbelt hatte, habe ich weniger Geld für bekommen. Just sayin.
Ich betrachte die Aktion also eher nüchtern und das kommt jetzt von jemandem, der die nächste Sony Generation mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meiden wird, außer man wird mich da mit dem Handheld irgendwie abholen können.
Für die PS5 werde ich mir noch eine Handvoll Spiele holen und gewisse Titel halt mehr oder weniger nur dafür nutzen aber es ist weder meine Hauptkonsole noch ist es für mich so mit großer Freude verbunden wie zur Ps1-4 Zeit. Mal gucken ob ich danach meine pro noch gut verkauft kriege, aber da ich sie ja viel für Multiplayer nutze, könnte das halt doch länger dauern als es mir persönlich lieb ist.
Wirtschaftlich dürfte das für einen PS5-Besitzer mit zwei Controllern kaum attraktiv sein – zumal die Controller auch am PC funktionieren.
Das eigentliche Ziel könnte sein, mehr Konsolen in die Hände aktiver Spieler zu bringen, die anschließend Geld im Store ausgeben, DLCs kaufen und PS-Plus-Abos nutzen.
Aber was wäre, wenn es Sony letztlich egal ist, ob sie die Konsole selbst zurückkaufen und weiterverteilen oder ob der bisherige Besitzer das einfach selbst erledigt?
Wenn ich eine PS5 besäße, seit einem Jahr nicht mehr gespielt hätte und die aktuellen Gebrauchtmarktpreise sehen würde, würde ich sie vielleicht nicht unbedingt an Sony verkaufen wollen. Aber möglicherweise würde mich genau so ein Angebot erst darauf aufmerksam machen, wie viel Geld ich mit meiner ungenutzten Konsole aktuell machen könnte.
Vielleicht ist das eigentliche Ziel also gar nicht der Rückkauf selbst, sondern die Umverteilung der Konsolen zu aktiven Spielern – unabhängig davon, wer den Verkauf letztlich abwickelt.
Das dachte ich vor 16 Jahren die ganze Zeit, als ein PC-Entwickler nach dem Anderen den Vertrieb über DVD eingestellt hat. Ich dachte natürlich auch, dass Streaming-Services aufgrund ihres extrem beschränkten Angebots niemals eine Alternative für eine auf den eigenen Geschmack ausgerichtete Film- und Seriensammlung sein können. Und ich dachte, dass der Kunde diese erzpeinlichen Game Streaming Services niemals akzeptieren würde. Aber Pustekuchen. Der Markt diktiert und der Kunde folgt. Und die CEOs der Firmen, die uns diese Entwicklungen maßgeblich eingebrockt haben – NVidia, Microsoft und die Valve Corporation sind da lange, lange, laaaange vor Sony zu nennen – lachen sich jetzt so richtig dreckig ins Fäustchen.
Wie von mir oben bereits erläutert:
Unter diesen Gesichtspunkten ist die Strategie seitens Microsoft und Sony nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Verlustminimierung.