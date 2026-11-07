Sony will eure PS5 zurück – und bietet dafür angeblich bis zu 400 US-Dollar

Update, 8. November: Tatsächlich läuft das beworbene Eintauschprogramm über den externen Anbieter Back Market. Sony verweist lediglich auf dessen Angebot.

Auch die 400 US-Dollar sind keineswegs garantiert. Der beworbene Betrag basiert auf durchschnittlichen Eintauschwerten einer PS5 Standard Edition in besonders gutem Zustand und mit mindestens zwei Controllern. Wie viel ihr tatsächlich bekommt, hängt unter anderem vom Modell, Zustand, Speicherplatz und mitgelieferten Zubehör ab. Der endgültige Wert wird zudem vom jeweiligen Aufbereitungsunternehmen geprüft.

Es handelt sich also nicht um eine pauschale Rückkaufaktion von Sony, sondern um ein externes Gebrauchtgeräte-Angebot.

Originalartikel: Erst vor wenigen Wochen sorgte Xbox für Gesprächsstoff, als das Unternehmen einigen seiner NutzerInnen offenbar nahelegte, ihre Konsole doch einfach zu verkaufen. Jetzt schlägt Sony in eine ähnliche Kerbe. Allerdings gibt es bei PlayStation sogar Geld vom Hersteller selbst.

Wie ein Beitrag im ResetEra-Forum zeigt, bewirbt Sony derzeit über die offizielle PlayStation-App eine neue Eintauschaktion. Dabei können PS5-BesitzerInnen ihre Konsole zurückgeben und dafür bis zu 400 US-Dollar erhalten.

Das klingt zunächst nach einem ziemlich ordentlichen Angebot. Schließlich sind die Preise für PlayStation-Hardware in den vergangenen Jahren nicht gerade gesunken. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht.

Bis zu 400 US-Dollar für eine gebrauchte PS5

Auf die Aktion aufmerksam machte der ResetEra-Nutzer Jay_Horror. Seinen Angaben zufolge verschickt Sony entsprechende Benachrichtigungen direkt über die PlayStation-App.

Für eine gewöhnliche PlayStation 5 inklusive zweier Controller sollen dabei bis zu 400 US-Dollar möglich sein. Interessant ist vor allem, dass das Geld offenbar direkt auf das eigene Bankkonto ausgezahlt werden kann. Ein Einkaufsgutschein für den PlayStation Store ist demnach nicht zwingend erforderlich.

Damit wäre die Aktion besonders für diejenigen interessant, die ihre PS5 ohnehin verkaufen möchten. Zum Vergleich: Zum ursprünglichen Verkaufsstart kostete die Digital Edition 399,99 Euro, während für das Modell mit Laufwerk 499,99 Euro fällig wurden.

Wer seine Konsole damals gekauft hat, könnte also einen beträchtlichen Teil des ursprünglichen Kaufpreises zurückbekommen.

Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Bislang ist nicht vollständig geklärt, wer für die Aktion infrage kommt und welche Bedingungen gelten. Auch eine Verfügbarkeit in Deutschland ist derzeit nicht bestätigt. Die genannten Beträge beziehen sich auf den US-Markt.

Was steckt hinter Sonys Angebot?

Eine offizielle Erklärung für die Aktion gibt es bislang nicht. Denkbar wäre, dass Sony seinen Bestand an gebrauchten Konsolen aufstocken möchte, um diese anschließend wiederzuverkaufen.

Eine andere Möglichkeit: Das Unternehmen möchte bestehende PS5-BesitzerInnen zu einem Upgrade bewegen. Schließlich gibt es mit der PS5 Pro mittlerweile eine leistungsfähigere Alternative, die allerdings auch deutlich teurer ausfällt.

Gerade angesichts der gestiegenen Konsolenpreise könnte ein Eintauschprogramm für manche durchaus attraktiv sein. Wer ohnehin auf eine PS5 Pro umsteigen möchte, könnte so zumindest einen Teil der Kosten abdecken.

Für alle anderen dürfte sich die Frage stellen, ob es sich lohnt, eine funktionierende Konsole abzugeben. Schließlich sind die maximal 400 US-Dollar nicht garantiert und hängen vermutlich auch vom Zustand der Hardware sowie den genauen Teilnahmebedingungen ab. Ob Sony das Programm künftig ausweitet oder auch hierzulande anbietet, bleibt abzuwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment