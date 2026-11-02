Ausgerechnet das „Animal-Crossing-like“ wird das erste Hoyoverse-Spiel für Switch 2

Dass Petit Planet, die niedliche „Cosmic Life Sim“ von HoYoverse, am 4. Dezember 2026 für PCs und Mobilgeräte erscheint, wissen wir bereits seit einigen Tagen. Nun haben die Verantwortlichen in einer umfangreichen Sondersendung noch einmal ausführlich gezeigt, was uns in dem gemütlichen Abenteuer erwartet.

Dabei ging es nicht nur um das Leben auf dem eigenen Planeten, sondern auch um die zahlreichen NachbarInnen, gemeinsame Aktivitäten und zukünftige Erweiterungen. Und ganz zum Schluss hatte HoYoverse sogar noch eine Überraschung parat.

Vom kleinen Planeten zum eigenen Zuhause

In Petit Planet gestalten wir unseren ganz persönlichen Planeten. Dazu gehören natürlich die typischen Aktivitäten einer Lebenssimulation: Felder bestellen, angeln, Insekten fangen, kochen und das eigene Haus einrichten.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der sogenannte Luca-Baum. Durch unsere Aktivitäten wächst dieser immer weiter und verändert nach und nach auch die Umgebung. So entstehen neue Landschaften, fruchtbare Böden und unterschiedliche Ökosysteme.

Auch beim Anbau von Feldfrüchten gibt es einige Besonderheiten. Je nachdem, wie wir unsere Pflanzen anordnen, können größere, ungewöhnlich geformte oder besonders seltene Exemplare entstehen. Die Ernte lässt sich anschließend zum Kochen verwenden oder verkaufen.

Wer lieber kreativ wird, kann sein Zuhause und die Umgebung mit zahlreichen Möbeln und Dekorationen gestalten. Ganze Einrichtungen lassen sich sogar als Baupläne speichern und mit anderen teilen. Hinzu kommen verschiedene Kleidungsstücke, Frisuren und weitere Möglichkeiten, den eigenen Charakter anzupassen.

Natürlich bleibt man auf seinem Planeten nicht allein. Nach und nach ziehen neue NachbarInnen ein, die eigene Geschichten und Persönlichkeiten mitbringen. Mit ihnen können wir Freundschaften schließen, Geschenke austauschen und gemeinsame Ausflüge unternehmen. Einige helfen uns sogar bei der Arbeit oder begleiten uns auf Reisen zu anderen Sterneninseln.

Gemeinsame Abenteuer und eine Überraschung zum Schluss

Besonders ausführlich ging HoYoverse auf die sozialen Funktionen ein. So können wir andere Planeten besuchen, gemeinsam angeln, Materialien sammeln oder einfach nur am Lagerfeuer entspannen.

Ein wichtiger Treffpunkt ist der Galaktische Basar, auf dem verschiedene Aktivitäten warten. Dazu gehören Rhythmusspiele, Auktionen, ein Glücksrad und sogar ein eigenes Kartenspiel. Im Café Untamed können wir uns außerdem mit der Besitzerin Nalo unterhalten, die sich an frühere Gespräche und gemeinsame Erlebnisse erinnern soll.

Auch nach der Veröffentlichung soll das Spiel regelmäßig erweitert werden. Den Anfang macht die Saison des Schneefalls, die neue NachbarInnen, Geschichten und saisonale Aktivitäten mitbringt. Zum Start sind außerdem verschiedene Anmeldebelohnungen, Community-Aktionen und kreative Wettbewerbe geplant.

Mit dem Code: „PTPL1204“ könnt ihr euch zudem noch ein paar Ingame-Belohnungen sichern.

Die wohl größte Neuigkeit hob sich HoYoverse allerdings bis ganz zum Schluss auf: Petit Planet erscheint 2027 auch für Nintendo Switch 2. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Konsolenversion steht noch aus.

Petit Planet gilt als der Vorstoß von Hoyoverse ins Cozy-Genre und wurde von der Ankündigung an von vielen mit Animal Crossing verglichen. Dass ausgerechnet dieser Titel nun also das erste Hoyoverse-Spiel für eine Nintendo-Konsole wird, ist eine spannende Randnotiz.

Fakt ist: Damit bekommt die ohnehin schon umfangreiche Auswahl an gemütlichen Lebenssimulationen auf Nintendos neuer Konsole weiteren Zuwachs.

Die Petit-Planet-Sondersendung:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse