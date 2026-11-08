Zelda-Jubiläum nicht vorbei: Nintendo verspricht weitere Überraschungen für 2027

40 Jahre The Legend of Zelda – und Nintendo hat dieses Jubiläum bislang ordentlich gefeiert. Erst vor wenigen Tagen erschien mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time das große Remake des Nintendo-64-Klassikers für die „Switch 2“. Dazu gab es unter anderem eine spezielle Zelda-Konsole und einen passenden Pro Controller.

Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein. Wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Rahmen der jüngsten Geschäftszahlen erklärte, dürfen sich Fans auch im kommenden Jahr auf weitere Aktionen rund um die traditionsreiche Spielereihe freuen.

Nintendo hat noch einiges mit Zelda vor

„Im Laufe dieses und des nächsten Jahres werden wir verschiedene Initiativen starten, um das 40-jährige Jubiläum von ‚The Legend of Zelda‘ zu feiern“, erklärte Furukawa.

Das Jubiläum soll sich also nicht allein auf 2026 beschränken. Vielmehr möchte Nintendo die Marke auch 2027 weiter feiern und dabei über die eigentlichen Videospiele hinausgehen.

„Neben Spielen werden wir den Verbrauchern weitere Möglichkeiten bieten, diese Welt durch Filme, Musik, Fanartikel zu den Figuren und vieles mehr zu erleben“, so Furukawa weiter.

Einige dieser Projekte sind bereits bekannt. So startet am 30. April 2027 der erste The Legend of Zelda-Realfilm in den Kinos. Außerdem steht eine große Konzerttour zum 40. Jubiläum an, die am 23. Januar in Tokio beginnt und anschließend unter anderem in Chicago, London und Melbourne Halt macht. Deutschland wurde als Standort aber auch schon bestätigt.

Kommt 2027 auch ein neues Zelda-Spiel?

Natürlich stellt sich bei solchen Aussagen schnell die Frage, ob Nintendo für das kommende Jahr auch spielerische Überraschungen vorbereitet.

Immerhin warten Fans weiterhin auf mögliche Neuauflagen von The Wind Waker und Twilight Princess, über die bereits seit Jahren spekuliert wird. Auch ein erster Ausblick auf dass nächste große Zelda-Abenteuer wäre sicherlich willkommen.

Allerdings sollte man Furukawas Aussagen nicht überinterpretieren. Konkrete neue Spiele hat Nintendo bislang nicht angekündigt. Die bereits bestätigten Film-, Konzert- und Merchandise-Projekte könnten durchaus einen großen Teil der geplanten Jubiläumsaktivitäten ausmachen.

Dass Nintendo trotzdem noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand haben könnte, lässt sich natürlich nicht ausschließen. Zumindest steht fest: Die Feierlichkeiten rund um 40 Jahre The Legend of Zelda gehen auch 2027 weiter.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo