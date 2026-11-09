Die Mehrheit der Nintendo-Spiele wird digital verkauft – physische Verkäufe sinken weiter

Auf Nintendo-Konsolen greifen Fans traditionell gerne zu Cartridges und Modulen – nicht nur, weil Nintendo selbst an diesem proprietären Format festhält. Doch in den letzten Jahren gewinnt der Download-Komfort auch bei Nintendo-Fans weiter an Popularität – und inzwischen greifen sogar Nintendo-Fans häufiger zur digitalen Version als zur physischen, wie die neuesten Zahlen zeigen.
Trotz allem: Nintendo bleibt unter den drei großen Konsolenherstellern weiterhin der größte Verfechter physischer Medien. Xbox setzt seit Jahren auf Cloud und Game Pass, und Sony plant, die physischen Medien zeitnah zum Start der neuen Konsolengeneration abzuschaffen.
Zwischenzeitlich zwei Drittel aller Spieleumsätze digital
Nach Angaben von Nintendo entfielen von April bis September 2026 60,7 Prozent der Umsätze beim Verkauf von Spielen auf digitale Produkte. Das entspricht einem Rückgang der physischen Verkäufe um 6,2 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Diese Zahlen messen nicht die Anzahl verkaufter Einheiten, sondern die erzielten Einnahmen. Nintendo weist deshalb darauf hin, dass auch die „fortdauernde Schwäche des Yen“ ein Faktor für die hohen Digitalumsätze sei.
Kurzzeitig wurden sogar zwei Drittel aller Umsätze digital erzielt, denn von Januar bis März 2026 stieg der digitale Anteil sogar auf 67,2 Prozent. In diesem gemessenen Zeitraum wurden Pokémon Feuerrot und Blattgrün (ausschließlich digital) veröffentlicht. In diesen Zahlen sind die digitalen Kopien von Mario Kart World, die in „Switch 2“-Bundles enthalten sind, explizit ausgenommen. Game Key Cards werden zu den physischen Verkäufen gezählt.
Damit ist Nintendo immer noch überdurchschnittlich, was den Verkauf physischer Spieleversionen angeht. Nach dem deutlichen Backlash gegen Sonys Pläne, physische Versionen ihrer Spiele nicht mehr anzubieten, ist das nicht nur ein Vorteil für traditionelle SpielerInnen, sondern sicher auch ein Vorteil im Ansehen bei SpielerInnen und ein Marketingvorteil im kaum noch wachsenden Konsolengeschäft.
via GamesRadar, Bildmaterial: ININ Games
1 Kommentar
Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung gehabt, aber nächstes Jahr wird der digitale Anteil wohl noch größer werden.
Bei Steam hab ich mich damals irgendwann abgefunden, die Disc diente ja eh nur noch als Installationsmedium. Bei GOG finde ich es bis heute richtig gut: Alle Spiele kommen ohne digitalen Kopierschutz, man besitzt wirklich die Installationsdateien und es gibt keine Pflicht-Anmeldung. Das fand ich immer stark.
Bei Konsolen sieht es aber leider ganz anders aus. Bei Star Wars Outlaws auf der Switch 2 (Game-Key-Card) muss man sogar ein Ubisoft-Konto anlegen, nur um spielen zu können. Das wird immer mehr und bestätigt den Trend Richtung Digital.
Ich versuche gerade noch, die PS5-Ära so gut es geht zu genießen. Discs gibt’s noch, und auch bei späteren PS5-Spielen sowie bei Persona 6 (das vor 2028 erscheinen soll?) und dem letzten Teil von Final Fantasy VII Revelation gibt es zumindest teilweise physische Versionen. Square Enix war immer der befürwort zur Digita sowie Capcom. Trotzdem: Auch bei Revelation braucht die physische Version schon wieder einen zusätzlichen Download statt eine zwei Dics hat ja bei FFVII-Remake (PS4) und Final Fantasy VII Rebirth wsr auch zwei CDs?
Auch wenn es nicht anders verdient hat, hab ich mir die FFVII: Revelation "Deluxe-Edition" trotzdem schon vorbestellt.
Und GTA 6 wird eh jeder früher oder später kaufen wenn des Preis stimmt, dass gönne ich den Leuten, die es schon haben.
Klar hat man mit physisch den Vorteil, dass man das Spiel wirklich im Regal stehen hat und es nicht einfach von heute auf morgen entfernt werden kann. Der Nachteil ist halt der mögliche Ausverkauf oder die extra Fahrt zum MediaMarkt (das hab ich damals auch schon erlebt).
Trotzdem finde ich die Entwicklung insgesamt echt traurig. Und dass die meisten Käufer das so locker hinnehmen (nach dem Motto „Kartenzahlung ist bequem“), kann ich nicht ganz nachvollziehen. Man besitzt am Ende nur eine Lizenz.
Ist nur meine Meinung, aber ich wollte das hier mal so schreiben.