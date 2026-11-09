Die Mehrheit der Nintendo-Spiele wird digital verkauft – physische Verkäufe sinken weiter

Auf Nintendo-Konsolen greifen Fans traditionell gerne zu Cartridges und Modulen – nicht nur, weil Nintendo selbst an diesem proprietären Format festhält. Doch in den letzten Jahren gewinnt der Download-Komfort auch bei Nintendo-Fans weiter an Popularität – und inzwischen greifen sogar Nintendo-Fans häufiger zur digitalen Version als zur physischen, wie die neuesten Zahlen zeigen.

Trotz allem: Nintendo bleibt unter den drei großen Konsolenherstellern weiterhin der größte Verfechter physischer Medien. Xbox setzt seit Jahren auf Cloud und Game Pass, und Sony plant, die physischen Medien zeitnah zum Start der neuen Konsolengeneration abzuschaffen.

Zwischenzeitlich zwei Drittel aller Spieleumsätze digital

Nach Angaben von Nintendo entfielen von April bis September 2026 60,7 Prozent der Umsätze beim Verkauf von Spielen auf digitale Produkte. Das entspricht einem Rückgang der physischen Verkäufe um 6,2 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diese Zahlen messen nicht die Anzahl verkaufter Einheiten, sondern die erzielten Einnahmen. Nintendo weist deshalb darauf hin, dass auch die „fortdauernde Schwäche des Yen“ ein Faktor für die hohen Digitalumsätze sei.

Kurzzeitig wurden sogar zwei Drittel aller Umsätze digital erzielt, denn von Januar bis März 2026 stieg der digitale Anteil sogar auf 67,2 Prozent. In diesem gemessenen Zeitraum wurden Pokémon Feuerrot und Blattgrün (ausschließlich digital) veröffentlicht. In diesen Zahlen sind die digitalen Kopien von Mario Kart World, die in „Switch 2“-Bundles enthalten sind, explizit ausgenommen. Game Key Cards werden zu den physischen Verkäufen gezählt.

Damit ist Nintendo immer noch überdurchschnittlich, was den Verkauf physischer Spieleversionen angeht. Nach dem deutlichen Backlash gegen Sonys Pläne, physische Versionen ihrer Spiele nicht mehr anzubieten, ist das nicht nur ein Vorteil für traditionelle SpielerInnen, sondern sicher auch ein Vorteil im Ansehen bei SpielerInnen und ein Marketingvorteil im kaum noch wachsenden Konsolengeschäft.

via GamesRadar, Bildmaterial: ININ Games