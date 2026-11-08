Das skurrile Tales of Tuscany trieft regelrecht vor WarioWare und hat jetzt einen Termin

Ursprünglich war Tales of Tuscany für 2026 geplant, doch das klappt nicht mehr ganz. Entwickler Nico Papalia und Publisher Top Hat Studios haben jetzt den 2. Februar 2027 als Termin mitgeteilt.

Das „WarioWare-triefende Open-World-RPG“ ist gleichzeitig der Nachfolger des 2024 erschienenen Athenian Rhapsody dann für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC via Steam und Mobilgeräte erscheinen.

In Tales of Tuscany wurde die Welt von dem bösen Zauberer Thunder Goober zerstört, der aus reiner Selbstunterhaltung das Land mit einem gigantischen Blitzschlag verwüstet hat. SpielerInnen übernehmen die Rolle von Lambypoo und machen sich auf, das zerbrochene Land zu bereisen, Freunde zu finden, Feinde zu besiegen und ihre verstreuten Cousins zu retten, um schließlich Tuscany wieder zu vereinen.

Jeder Spieldurchlauf ist dabei einzigartig, am Ende erhalten SpielerInnen eine sogenannte Rhapsody – eine Postkarte, die ihre gesamte Reise dokumentiert und die plattformübergreifend mit Freunden getauscht werden kann. Ähnliches kennen Fans von Athenia Rhapsody bereits, das ebenfalls von Nico Papalia entwickelt wurde.

Tales of Tuscany verspricht ein schnelles, humorvolles Rollenspiel zu sein, in dem man seine eigene Geschichte schreibt. Besonders skurril ist die Möglichkeit, mit einem eigenen Button ein „Baaa“ von sich zu geben, was in der Spielwelt verschiedene Interaktionen wie das Zerstören von Felsen oder Autos ermöglicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Tuscany, Top Hat Studios, Nico Papalia