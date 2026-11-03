Das beliebte Weiß Schwarz Online erscheint auch für Switch 2 und stellt alle Lizenzen vor

Weiß Schwarz Online erscheint nicht nur für Steam und Switch, sondern auch für Nintendo Switch 2. Bereits auf der Tokyo Game Show 2026 gab es erste Informationen zu dem Anime-Kartenspiel – so wurde beispielsweise bekannt, dass auch das hauseigene Spiel BanG Dream eigene Kartenpacks bekommen wird.

Die Liste der Kollaborationen erweiterte man jetzt um weitere Lizenzen. Lizenzkarten sind auch die Hauptattraktion des Sammelkartenspiels, das seit 2008 in Japan erscheint. So sind auch Sword Art Online, The Quintessential Quintuplets und Touhou Project mit dabei.

Die Lizenzen teilen sich dabei auf die beiden Versionen auf: Weiß Edition und Schwarz Edition. In der Weiß Edition sind Aogiri High School, Kadokawa Sneaker Bunko, The Quintessential Quintuplets und BanG Dream! MyGO!!!!! enthalten. Die Schwarz Edition bietet THE IDOLM@STER SHINY COLORS, Sword Art Online, Touhou Project und BanG Dream! Ave Mujica.

In Japan erscheint die Switch-2-Version in drei physischen (Game-Key-Card) Editionen: der Weiß-Edition, der Schwarz-Edition und der exklusiv in der Erstauflage erhältlichen Complete Edition. Die Complete Edition enthält zusätzlich 16 Promo-Karten.

Das Erscheinungsdatum ist der 24. März 2027 für Switch 2, Switch und PCs über Steam. Auch die Sprachoptionen sind bekannt: Weiß Schwarz Online bietet Sprachoptionen auf Englisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtem Chinesisch.

18 Jahre Weiß schwarz

Das beliebte Kartenspiel Weiß Schwarz feiert sein 18-jähriges Jubiläum und erscheint erstmals als Videospiel. Neben Online-Duellen gibt es Kämpfe gegen CPU-Gegner mit drei Schwierigkeitsgraden sowie einen Ranglisten- und einen Raum-Modus.

Im Story-Modus übernimmt man die Rolle von Hinata Amamiya, der gerade an die Tenkou-Akademie gewechselt ist. Dort werden Konflikte mit Weiß-Schwarz-Partien ausgetragen. Nachdem Hinata mithilfe der geheimnisvollen Ruu sein erstes Duell gewinnt, muss er sich innerhalb eines Monats einem der beiden Lager anschließen: dem ordnungsliebenden Weißen oder dem freiheitsliebenden Schwarzen Team.

Für Siege gibt es WSP, die sich im Shop gegen Booster, Decks und Zubehör eintauschen lassen. Ein optionales Tutorial und ausführliche Erklärungen zu Regeln und Fähigkeiten sollen auch Einsteigerinnen und Einsteigern den Zugang erleichtern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Weiß Schwarz Online, Bushiroad; © あおぎり高校 / viviON Inc. ©暁なつめ・三嶋くろね ©谷川流・いとうのいぢ ©燦々SUN・ももこ ©Negi Haruba,KODANSHA/“The Quintessential Quintuplets Specials2” Production Committee. ©BanG Dream! Project THE IDOLM@STER SHINY COLORS™& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©2020 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION/SAO-P Project ©Team Shanghai Alice ©Bushiroad