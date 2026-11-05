„Hommage an die großen Klassiker“ – Neues Fantasy-RPG erinnert an „goldenes Zeitalter“

„A Love Letter to a Golden Age“ – so fangen Pressemeldungen an, die unsere Aufmerksamkeit haben. Eure auch? Dann los. Entwickler R-Games hat Astral Dive für PCs und Konsolen angekündigt. Das narrative Fantasy-RPG möchte 2027 für magische Momente sorgen.

Die Zutaten von Astral Dive: handgezeichnete Pixelkunst, Deckbuilding-Mechaniken und eine emotionale Fantasy-Erzählung, in einem interdimensionalen Abenteuer verwebt. Astral Dive möchte eine Hommage an die „großen Klassiker des Genres“ sein, gleichzeitig aber auch Erkundung und Kampf mit modernen, dynamischen Mechaniken neu erfinden.

In der Rolle des jungen Magiers Atlas untersucht ihr die Ereignisse, die vor vielen Jahren die Grundfeste der Magie-Akademie erschütterten. Um die Wahrheit aufzudecken, bewegt ihr euch durch Astralportale in neue Dimensionen und trefft auf Verbündete mit einzigartigen Vergangenheiten und Fähigkeiten.

Das rundenbasierte Kampfsystem hat einen besonderen Twist: „Der Kampf in Astral Dive verbindet die taktische Planung klassischer JRPGs mit einem originellen System magischer Karten, den sogenannten Stellar Tiles. Auf deiner Reise sammelst du neue Zaubersprüche, um dein Kartendeck individuell anzupassen, und nutzt tödliche Synergien, um bizarre Kreaturen und kolossale Bosse zu besiegen.“

Geplant ist eine Veröffentlichung im kommenden Jahr für PCs, PS4 und PS5, Xbox und Nintendo Switch. Eine Steam-Seite zum Spiel ist schon online. Darüber hinaus gibt es heute natürlich auch einen Trailer.

Der Trailer:

Bildmaterial: Astral Dive, R-Games