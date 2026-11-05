Das Pokémon-ähnliche Spiel der Genshin-Macher rückt näher und ruft zur letzten Beta

HoYoverse rüstet auf: Nachdem das „Animal Crossing“-Like Petit Planet einen konkreten Termin erhalten hat, geht es nun auch für das gern „Pokémon-ähnlich“ genannte Honkai: Nexus Anima auf die Zielgerade. HoYoverse gab neue Details bekannt.

Das Open-World-RPG, das auf das Sammeln und Trainieren von Kreaturen setzt, soll im Frühjahr 2027 für PCs, iOS und Android erscheinen. Zuvor dürfen interessierte SpielerInnen allerdings noch einmal selbst Hand anlegen.

Denn bereits am 25. November 2026 startet der finale geschlossene Betatest. Die Anmeldung ist ab sofort über die offizielle Website möglich. Unten seht ihr ein neues Promo-Video und neues Gameplay.

Neue Anima, mehr Erkundung und eine Arena

Im Mittelpunkt des Abenteuers stehen die sogenannten Anima, die SpielerInnen als Animaster sammeln und auf ihrer Reise begleiten. Der letzte Betatest soll dabei einen deutlich umfangreicheren Einblick in die Spielwelt ermöglichen.

Ausgangspunkt ist erneut die Stadt Iia, die um neue Schauplätze erweitert wird. Dazu gehören unter anderem ein Bankgebäude, ein Bürohochhaus und eine Leuchtturminsel. Außerdem warten neue Charaktere, zusätzliche Geschichten und weitere Anima auf ihre Entdeckung.

SpielerInnen können zudem ihre Anima beispielsweise umarmen oder an der Hand halten. Auch ein eigenes Wohnmobil als Rückzugsort und der Bau von Habitaten sind vorgesehen.

Für Kämpfe kommt mit der Nexus Arena zudem ein neuer Modus hinzu, in dem selbst zusammengestellte Teams gegen andere antreten und im Rang aufsteigen können. Auch die GegnerInnen in der offenen Welt sollen anspruchsvoller werden.

Der geschlossene Betatest findet auf PC, iOS und Android statt. Die Plätze sind begrenzt und werden nach einer Anmeldung per Fragebogen vergeben. Nach Abschluss des Tests werden sämtliche Fortschritte zurückgesetzt.

Wer vor der Veröffentlichung im Frühjahr 2027 einen Blick auf Honkai: Nexus Anima werfen möchte, hat damit bald die nächste Gelegenheit. Bis dahin muss ein neues Beta-Gameplay-Video genügen, das auch einmal mehr zeigt: Bis auf einige Grundprinzipien des Creature-Collector-Genres hat Nexus Anima mit Pokémon nicht viel gemeinsam.

Neues Beta-Gameplay:

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse